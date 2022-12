Serie B, risultati 16° giornata 08-12-2022: Frosinone in fuga, Bari e Genoa tornano a vincere. Perugia sempre ultimo

Cittadella-Bari 0-3: dopo due mesi disastrosi, i pugliesi tornano a vincere e in grande stile al “Tombolato“. La sfida è ben indirizzata già alla mezz’ora grazie ai gol di Scheidler e Folorunsho e nella ripresa arriva anche il terzo gol ad opera di Maita. Con questa vittoria il Bari è 3° in classifica insieme al Genoa a quota 26 punti, mentre il Cittadella resta 13° con 19 ed è sempre più invischiato nella lotta per evitare i playout.

Cosenza-Brescia 1-1: i calabresi passano in vantaggio con Larrivey a venti minuti dal termine, ma la possibile vittoria sfuma nel secondo dei sei minuti di recupero a causa del gol lombardo di Bianchi. Il Brescia va a 24 punti e scende al 5° posto, il Cosenza sale a 17 rimanendo in piena zona playout.

Genoa-Sudtirol 2-0: la partita si sblocca solo nel secondo tempo grazie a Puscas e, nel quarto ed ultimo minuto di recupero, Aramu. Sconfitta non meritata per i sudtirolesi, che non sfruttano quanto prodotto. Il Genoa è 3° con 26 punti in compagnia del Bari, mentre il Sudtirol resta 8° con 22.

Modena-Venezia 2-2: gli emiliani si trovano sul 2-0 ad inizio ripresa, gol di Tremolada su rigore e di Bonfanti, ma si spengono e subiscono il risveglio dei veneziani concretizzatosi con le reti di Crnigoj e Johnsen. Il Modena va a 21 punti e perde momentaneamente la chance di andare a far compagnia alle prime otto in zona playoff, mentre il Venezia resta terzultimo.

Perugia-Spal 0-0: gli umbri sono troppo sterili, creano poco e sprecano anche un rigore con Melchiorri (traversa) e alla fine non vincono rimanendo inchiodati all’ultimo posto con 13 punti. Nemmeno la Spal è messa bene essendo, con 16 punti, terzultima insieme al Venezia.

Reggina-Frosinone 0-3: i laziali vincono anche al “Granillo” con le reti di Mulattieri, Insigne e Szyminski e consolidano il proprio primato volando a 35 punti lasciando proprio l’odierno avversario, che non riesce neanche a segnare il gol della bandiera (rete di Liotti annullata dal VAR). I calabresi sono 2° con 29 punti.