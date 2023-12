Serie B, risultati 15° giornata 02/03-12-2023: Parma e Venezia ancora insieme in testa, il Como è 3°. Derby al Modena, crollano Cosenza e Sampdoria

Cosenza-Ternana 1-3: gli umbri si risollevano con un bel successo esterno, tanto sorprendente quanto meritato, ai danni dei calabresi. La sfida si sblocca nella ripresa con i gol di Casasola e Raimondo, autore di una doppietta, e la rete dei locali firmata da Tutino su rigore. La Ternana sale al terzultimo posto scavalcando momentaneamente lo Spezia, mentre il Cosenza resta 10° e dista cinque punti dalla zona playoff.

Feralpisalò-Cittadella 0-1: Pandolfi regala ai veneti successo e rientro in zona playoff a quota 25 punti, mentre i lombardi rimangono desolantemente ultimi con 7 punti.

Modena-Reggiana 2-1: i gialloblu vincono il derby grazie a Manconi e Bozhanaj, i cui gol sono intervallati dal momentaneo pareggio granata di Antiste. Mentre i modenesi agganciano la Cremonese al 4° posto, i reggiani restano a 6 punti e non troppo lontani dalle sabbie mobili.

Pisa-Cremonese 0-0: pareggio tutto sommato buono per i lombardi, comunque al 4° posto con 25 punti seppur scavalcati dal Catanzaro, ma non positivo per i toscani, ora a 18 punti e distanti ben sei lunghezze dall’8° posto,

Venezia-Ascoli 3-1: Gytkjaer colpisce due volte e Altare una, dimostrandosi sempre pericoloso su palla inattiva, mentre non basta ai marchigiani l’acuto di Masini. In attesa del Parma, il Venezia è in vetta da solo con 33 punti, mentre l’Ascoli resta a 13 e ha solo due punti di vantaggio sulla zona playout.

Spezia-Parma 0-1: uno sfortunato autogol di Moutinho nel quarto minuto di recupero del secondo tempo consegna agli emiliani vittoria e nuovamento primo posto in condivisione con il Venezia a quota 33 punti. I liguri, invece, restano penultimi con 10 punti.

Brescia-Sampdoria 3-1: in una prima frazione da film horror i doriani vengono travolti da ben tre gol, firmati da Jallow, Borrelli e Bjarnason, e solo nei minuti finali della ripresa riescono quantomeno a siglare il gol della bandiera con Giordano. Il Brescia, ora a 18 punti, aggancia Bari e Pisa al 10° posto, mentre la Sampdoria resta 14° con 16 punti.

Lecco-Bari 1-0: è Buso l’eroe del giorno che consente ai lecchesi di vincere e raggranellare un discreto vantaggio, 5 punti, sulla zona retrocessione, mentre i pugliesi restano al 10° posto e con sei punti di ritardo dalla zona playoff.

Sudtirol-Como 0-1: a circa un quarto d’ora dal termine Abildgaard sorprende i sudtirolesi e regala ai lombardi il gol della vittoria che li proietta al 3° posto solitario con 28 punti; i padroni di casa, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, restano, invece, al 13° posto con 17 punti