Serie B, risultati 14° giornata 25-11-2023: il Parma si salva all’ultimo, il Venezia lo raggiunge in testa. Bari travolto. Como e Cremonese fanno sul serio, Feralpisalò ancora ultima

Bari-Venezia 0-3: il risultato non rispecchia il reale andamento del match, che ha visto i padroni di casa creare molto e sprecare altrettanto e gli ospiti riuscire a chiudere felicemente ogni incursione offensiva mostrando grande cinismo. Fino al 90°, infatti, i lagunari hanno solo un gol di vantaggio, quello di Pierini alla mezz’ora del primo tempo, ma Tessmann realizza una sorprendente doppietta nei minuti di recupero infliggendo ai pugliesi una punizione fin troppo pesante. Ora il Venezia è capolista con 30 punti in coabitazione con il Parma, mentre il Bari resta a 18 e scivola al 8° posto.

Cittadella-Sudtirol 2-1: i gol di Pandolfi e Pittarello, intervallati dal momentaneo pareggio altoatesino di Casiraghi, fanno volare i veneti al 7° posto e scendere gli ospiti, rimasti fermi a 16, al 12°.

Como-Feralpisalò 2-1: i primi gol stagionali di Da Cunha in apertura di match e di Gabrielloni nel terzo minuto di recupero della ripresa, inframmezzati dal pareggio ospite di Compagnon, anch’egli al primo centro in campionato, proiettano i comaschi al 4° posto con 24 punti e costringono i saloini a rimanere ancora all’ultimo posto con 7 punti.

Cemonese-Lecco 1-0: Castagnetti decide un match equlibrato e con tante occasioni per entrambe le squadre e consente ai grigiorossi di salire al 3° posto con 25 punti, mentre i lecchesi, sfortunati oggi, rimangono quartultimi con 12 punti.

Parma-Modena 1-1: Duca gela i parmensi al quarto d’ora della ripresa, Man sbaglia un rigore a tre minuti dalla fine e Partipilo riesce, a pochi secondi dal triplice fischio, a siglare il pareggio salvando i suoi dal primo ko interno stagionale. Il Parma va così a 30 punti e viene raggiunto in testa dal Venezia, mentre il Modena va a 22 e scende al 6° posto.

Reggiana-Ascoli 1-1: Pieragnolo risponde a Pedro Mendes per un pareggio finale che non soddisfa nessuna delle due squadre; gli emiliani, infatti, sono ora al 13° posto con 16 punti, mentre i marchigiani sono 16° con 13.

Catanzaro-Cosenza 2-0: il derby di Calabria vede i giallorossi vincere grazie a Iemmello e Biasci e raggiungere il Palermo al 4° posto, mentre i rossoblu scivolano al 9° posto rimanendo momentaneamente fuori dalla zona playoff.

Ternana-Palermo 1-1: Lucioni e Casasola siglano le reti che danno forma a un pareggio abbastanza inutile tra due formazioni ancora in cerca di un’identità e di punti per i rispettivi obiettivi. Inutile per gli umbri, alla prima in casa del nuovo tecnico Breda, che salgono a 8 punti e riescono solo a scavalcare la Feralpisalò passando dall’ultimo al penultimo posto, e anche per i siciliani, ora a 24 punti, raggiunti al 4° posto da Catanzaro e Como.