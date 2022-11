Serie B, risultati 12° giornata 05-11-2022: si ferma la Ternana, Bari con le polveri bagnate. Cosenza e Benevento in grave crisi

Benevento-Bari 1-1: due squadre che ultimamente non hanno ottenuto risultati, il Bari alla quarta partita senza vittorie e il Benevento da ancor più tempo, cercano di superarsi e, attraverso i gol di Improta e Cheddira su rigore, devono dividersi il bottino mettendo in cascina un punto, in in dei conti, inutile. Se i pugliesi vanno a 20 e rischiano di vedere Genoa o Frosinone allungare in vetta, i campani rimangono in piena bagarre playout con gli stessi punti del Cosenza, 11.

Brescia-Ascoli 1-1: lombardi e marchigiani segnano nella ripresa, Ayé dopo una decina di minuti e Botteghin in pieno recupero, e così rimangono loro malgrado accoppiate all’8° posto con 19 punti.

Cittadella-Modena 0-0: altro pareggio, stavolta a reti bianche, tra due squadre che non sanno cosa fare con un solo punto. I veneti, al sesto pareggio stagionale, restano inchiodati a centro-classifica con 15 punti, mentre gli emiliani restano un po’ più giù e a -2 proprio dagli avversari odierni, che possono ben rammaricarsi per aver sbagliato, a sei minuti dal 90°, con Magrassi il rigore del possibile successo.

Pisa-Cosenza 3-1: dov’è la bella squadra rossoblu che ad inizio stagione sembrava non voler affrontare un’altra stagione nei bassifondi ad annaspare in attesa del miracolo? Il Cosenza tonico e cinico, micidiale a dir poco, delle prime giornate non c’è più e i toscani ne usufruiscono vincendo molto e bene grazie a Morutan (doppietta) e a Masucci, mentre non può certo consolare gli ospiti la rete della bandiera di D’Urso. Il Pisa non è comunque guarito del tutto e 14 punti valgono, ad oggi, solo un 13° posto insipido e precario, mentre il Cosenza si ritrova a fare compagnia al Benevento.

Sudtirol-Cagliari 2-2: Odogwu apre presto le marcature e le chiude tardi, al 94°, evitando ai suoi una sconfitta che stava per essere certificata dal triplice fischio e dai gol sardi di Lapadula e Viola (rigore). Il Sudtirol sale a 19 e resta attaccata al treno playoff, mentre il Cagliari resta a 16 e resta a -3 dall’8° posto.

Ternana-Spal 0-0: gli umbri stavolta si inceppano e non trovano né gol né vittoria e così devono accontentarsi del 3° posto e di vedere, forse, Genoa e Frosinone scappare via.