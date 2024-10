Serie B, risultati 10° giornata 26/27-10-2024: Pisa e Spezia frenano e il Sassuolo sale al 2° posto, Carrarese e Catanzaro fanno tutto in un tempo

Spezia-Bari 0-0: con questo pareggio a reti inviolate i pugliesi mantengono la striscia di risultati utili consecutivi, otto, e conseguono il sesto pareggio stagionale, mentre i liguri non solo perdono la chance di prendere due punti al Pisa, ma vengono anche scavalcati dal Sassuolo scendendo al 3° posto.

Cesena-Brescia 2-0: grazie a due rigori di Shpendi i romagnoli stendono i lombardi e li scavalcano in classifica salendo al 7° posto.

Cosenza-Juve Stabia 1-1: Ricciardi risponde a Maistro e il risultato di parità non cambia più. Il Cosenza resta penultimo con 7 punti e la Juve Stabia resta in sesta posizione con 14.

Cremonese-Salernitana 2-1: sotto di due reti, firmate da Collocolo e Bonazzoli, ai campani la rimonta riesce solo a metà e si ferma alla rete di Ferrari. I grigiorossi sono quarti con 17 punti, mentre i granata restano ai margini della zona playout con 11.

Palermo-Reggiana 2-0: Gomes e Henry regolano gli emiliani nel primo tempo e grazie a loro i siciliani agganciano il 5° posto raggiungendo a 15 punti la Juve Stabia, mentre gli avversari odierni restano a 12 e a metà graduatoria.

Carrarese-Cittadella 3-0: basta un tempo, il primo, ai toscani per abbattere i veneti, caduti sotto i colpi di Cerri (doppietta) e Cherubini. La Carrarese lascia proprio il Cittadella da solo al terzultimo posto e sale al 14°.

Sassuolo-Modena 2-0: il derby viene vinto dai neroverdi, cinici e fortunati, grazie ai centri di Laurienté (rigore) e Thorsvedt e non solo sfilano il 2° posto allo Spezia, ma rosicchiano anche due punti al Pisa e vanno a -2 dalla vetta. Invece i gialloblu restano 16° con 10.

Catanzaro-Sudtirol 3-0: anche al “Ceravolo” la partita dura solo uarantacinue minuti, nei quali vanno a segno Pontisso e Iemmello, quest’ultimo autore di una bella doppietta. Con questi tre punti il Catanzaro aggancia proprio il Sudtirol oltre che Mantova e Reggiana a quota 12 punti e raggiunge il centro della classifica.

Frosinone-Pisa 0-0: malgrado un’intera partita con l’uomo in più in virtù dell’espulsione di Cichero dopo soli cinque minuti, i toscani non riescono a sfondare e devono accontentarsi di un punto che soddisfa certamente il Sassuolo, che accorcia le distanze.

Sampdoria-Mantova 1-0: Kasami decide il match nella ripresa e grazie a questo successo i liguri entrano per la prima volta in stagione in zona playoff raggiungendo il 7° posto con 14 punti, gli stessi del Cesena, mentre i lombardi restano poco più giù a 12.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.