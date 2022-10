Serie B, risultati 10° giornata 23-10-2022: il Pisa torna a vincere in casa dopo cinque mesi, Palermo ancora deludente

Palermo-Cittadella 0-0: inutile e deludente pareggio quello andato in scena tra due squadre decisamente imprecise, soprattutto i rosanero. Il Palermo resta così in zona retrocessione agganciando il Como al penultimo posto, mentre il Cittadella va a 11 attestandosi poco più su, a + 2 sulla zona playoff e a -5 da quella playoff. Mister Eugenio Corini deve lavorare molto sulle teste dei suoi uomini per evitare di restare nei bassifondi ancora a lungo.

Pisa-Modena 4-2: all'”Arena Garibaldi” i nerazzurri vincono di misura una partita fattasi spettacolare nei minuti conclusivi e nella quale erano stati i modenesi a passare in vantaggio con Bonfanti a metà primo tempo circa e che ha visto il Pisa riuscire a rimontare con il rigore (ripetuto due volte) di Gliozzi a fine parziale e con le reti di Torregrossa e Masucci nel quarto d’ora finale. Magnino sigla il 3-2 a 5 minuti dal termine e il ricorso al VAR per un rigore prima concesso ai padroni di casa e, dopo fluviale controllo al monitor, confermato e trasformato da Torregrossa. costringe l’arbitro a concedere un recupero extralarge che va ben oltre i 5 minuti iniziali arrivando addirittura a 10. Il Pisa va a 10 punti e lascia la zona playout, mentre il Modena resta nel limbo a +2 proprio dai toscani.