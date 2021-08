Serie B, risultati 1° giornata 22-08-2021: buon pareggio tra Reggina e Monza, il Brescia espugna Terni

Reggina-Monza 0-0: è una gara molto piacevole quella del “Granillo“, con un numero maggiore di occasioni a favore dei padroni di casa, che, soprattutto nei primi quarantacinque minuti, impegnano spesso e volentieri Di Gregorio con Rivas, più volte al tiro, e anche con Crisetig, che manca la porta di testa. I brianzoli si vedono meno, Colpani cerca il gran gol dalla lunga distanza senza fortuna, ma in generale la retroguardia amaranto regge bene. Superata la metà della ripresa, interviene il VAR per un contatto in area biancorossa tra Sampirisi e Di Chiara, ma si scopre che il pallone era uscito prima e così niente rigore per i calabresi. Nel finale Galabinov coglie la traversa con un potente calcio di punizione e così sfuma anche l’ultima chance per sbloccare il risultato. Finisce a reti bianche.

Ternana-Brescia 0-2: i rossoverdi di Cristiano Lucarelli, candidati a qualcosa in più della salvezza, cadono tra le mura amiche affondati da un avversario pratico che segna due volte nel primo tempo con Bajic, che trasforma un rigore e poi conclude un’azione di contropiede. Gli umbri, pericolosi prima di subire lo svantaggio, reagiscono a tratti senza rendersi mai davvero insidiosi e rischiando anche di subire il 3-0. La Ternana deve riabituarsi alla Serie B, che mancava da quattro anni, e nonostante abbia una squadra estremamente competitiva, deve lottare maggiormente.

Migliori Bookmakers AAMS