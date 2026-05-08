Serie B Play Off e play Out: accoppiamenti, quando si giocano e regolamento

La Serie B 2025/2026 chiude la stagione regolare con una serata ricca di gol, tensione e verdetti pesantissimi.

L’ultima giornata ha consegnato la promozione diretta al Frosinone, che torna in Serie A dopo due anni di cadetteria, raggiungendo il Venezia, già certo del salto di categoria e ora anche campione del torneo.

La squadra ciociara ha completato la propria rincorsa nel modo più autoritario possibile, travolgendo il Mantova con un netto 5 a 0 davanti al proprio pubblico.

Il successo del Frosinone è arrivato attraverso una prestazione dominante costruita già nel primo tempo con il rigore trasformato da Calò e l’autorete di Castellini. Nella ripresa la festa è diventata totale grazie alle reti di Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias, che hanno trasformato l’ultima partita della stagione regolare in una passerella verso il massimo campionato. Il secondo posto finale vale la promozione diretta per i ciociari e chiude una corsa serrata che ha tenuto viva l’incertezza fino all’ultimo turno.

Davanti a tutti chiude il Venezia, che batte 2 a 0 il Palermo e si prende anche il primo posto aritmetico con 82 punti.

I lagunari, già promossi in anticipo, completano così una stagione di grande continuità, confermandosi la squadra più solida del campionato.

Per il Palermo, invece, la sconfitta non cambia il quadro playoff: i rosanero entrano direttamente in semifinale insieme al Monza.

Proprio il Monza è una delle grandi deluse dell’ultima giornata. Il pareggio per 2 a 2 contro l’Empoli non basta ai brianzoli per conquistare la promozione diretta, ma consente comunque alla squadra di chiudere al terzo posto e di accedere direttamente alle semifinali playoff.

L’Empoli, grazie allo stesso risultato, trova invece una salvezza fondamentale all’ultimo respiro, evitando playout e retrocessione.

Tutti i risultati dell’ultima giornata di Serie B

L’ultimo turno ha riscritto definitivamente la classifica, decidendo promozioni, griglia playoff, playout e retrocessioni. Il Frosinone ha battuto 5 a 0 il Mantova, il Venezia ha superato 2 a 0 il Palermo, mentre il Monza si è fermato sul 2 a 2 contro l’Empoli.

In zona playoff pesa il successo dell’Avellino per 1 a 0 sul Modena, risultato che permette agli irpini di prendersi l’ottavo posto e di entrare negli spareggi promozione.

Il Catanzaro cade in casa contro il Bari per 3 a 2, ma resta comunque dentro i playoff con il quinto posto già acquisito. Per i pugliesi, invece, la vittoria è vitale perché vale l’accesso al playout contro il Sudtirol, fermato sull’1 a 1 dalla Juve Stabia.

La squadra altoatesina avrà dalla sua il vantaggio del miglior piazzamento in classifica: in caso di parità complessiva dopo i 180 minuti, sarà il Sudtirol a salvarsi.

Sul fondo della classifica arrivano verdetti dolorosi per Pescara, Reggiana e Spezia, tutte retrocesse in Serie C.

Il pareggio per 1 a 1 tra Pescara e Spezia condanna entrambe, mentre alla Reggiana non basta la vittoria per 1 a 0 sulla Sampdoria.

Salvezza invece per l’Entella, che supera 2 a 1 la Carrarese, e per l’Empoli, capace di strappare il punto decisivo sul campo del Monza.

Questi i risultati completi dell’ultima giornata:

Avellino vs Modena 1 a 0

Cesena vs Padova 3 a 4

Reggiana vs Sampdoria 1 a 0

Pescara vs Spezia 1 a 1

Frosinone vs Mantova 5 a 0

Monza vs Empoli 2 a 2

Venezia vs Palermo 2 a 0

Catanzaro vs Bari 2 a 3

Entella vs Carrarese 2 a 1

Sudtirol vs Juve Stabia 1 a 1

Venezia e Frosinone promosse, Monza e Palermo aspettano in semifinale playoff

Il verdetto più importante riguarda la promozione diretta in Serie A. Il Venezia chiude al primo posto e il Frosinone al secondo, ottenendo i due pass immediati per il massimo campionato.

La squadra lagunare corona una stagione da protagonista assoluta, mentre i ciociari completano il sorpasso decisivo proprio nell’ultima giornata, sfruttando la propria forza offensiva e la capacità di reggere la pressione nel momento più delicato.

Il Monza deve invece rimandare il sogno promozione ai playoff. La squadra brianzola entra direttamente in semifinale grazie al terzo posto, evitando il turno preliminare e potendo sfruttare il vantaggio del piazzamento nella doppia sfida.

Lo stesso discorso vale per il Palermo, quarto classificato, che attenderà la vincente tra Catanzaro e Avellino.

Il turno preliminare dei playoff proporrà due sfide secche ad altissima intensità: Modena vs Juve Stabia e Catanzaro vs Avellino.

Si giocherà in gara unica sul campo della squadra meglio classificata. In caso di parità al novantesimo minuto si andrà ai tempi supplementari, mentre se il risultato resterà in equilibrio anche dopo il centoventesimo minuto passerà la squadra meglio piazzata in classifica, quindi quella che gioca in casa.

La fase playoff assegnerà l’ultimo posto disponibile per la Serie A 2026/2027. Il percorso sarà breve ma durissimo, perché ogni dettaglio peserà moltissimo: condizione fisica, gestione emotiva, esperienza, fattore campo e capacità di sfruttare gli episodi.

Monza e Palermo partono da una posizione più favorevole, ma Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino hanno dimostrato di poter competere e di avere argomenti per provare il colpo.

Playout Serie B: Bari e Sudtirol si giocano la salvezza

La lotta salvezza non è ancora finita per Bari e Sudtirol, che si affronteranno nel playout in doppia gara. L’andata si giocherà a Bari venerdì 15 maggio 2026, mentre il ritorno è previsto a Bolzano venerdì 22 maggio 2026. Saranno due partite decisive, con il peso di un’intera stagione concentrato in 180 minuti.

Il Bari arriva allo spareggio dopo la vittoria per 3 a 2 sul campo del Catanzaro, un risultato che ha permesso ai pugliesi di tenere viva la speranza.

La squadra biancorossa dovrà però sfruttare al massimo la gara d’andata, perché il regolamento premia il Sudtirol in caso di parità complessiva tra gol fatti e subiti nelle due sfide. Questo significa che il Bari dovrà chiudere il doppio confronto davanti nel punteggio aggregato per restare in Serie B.

Il Sudtirol, dal canto suo, potrà contare sul vantaggio del miglior piazzamento. Il pareggio per 1 a 1 contro la Juve Stabia non ha evitato il playout, ma ha lasciato alla squadra altoatesina una posizione regolamentare favorevole. In una doppia sfida così delicata, questo dettaglio può pesare moltissimo nella gestione della gara di ritorno.

Per Pescara, Reggiana e Spezia il verdetto è invece definitivo: sarà Serie C. La retrocessione chiude una stagione molto complicata per tre piazze importanti, chiamate ora a riprogrammare il futuro dopo un campionato vissuto costantemente nella parte bassa della classifica.

Programma playoff e playout Serie B 2025/2026

Tutti Playoff Playout Competizione Turno Data Partita Formula Playoff Preliminare Martedì 12 maggio 2026, ore 18:45 Modena vs Juve Stabia Gara unica. Supplementari in caso di parità al novantesimo. Se resta la parità al centoventesimo passa il Modena per miglior piazzamento. Playoff Preliminare Martedì 12 maggio 2026, ore 21:00 Catanzaro vs Avellino Gara unica. Supplementari in caso di parità al novantesimo. Se resta la parità al centoventesimo passa il Catanzaro per miglior piazzamento. Playoff Semifinale andata Sabato 16 maggio 2026, ore 20:00 Vincente Modena vs Juve Stabia contro Monza Gara di andata. Il ritorno si giocherà in casa del Monza. Playoff Semifinale andata Domenica 17 maggio 2026, ore 20:00 Vincente Catanzaro vs Avellino contro Palermo Gara di andata. Il ritorno si giocherà in casa del Palermo. Playoff Semifinale ritorno Martedì 19 maggio 2026, ore 20:00 Monza contro vincente Modena vs Juve Stabia Gara di ritorno. In caso di parità complessiva passa la squadra meglio piazzata nella stagione regolare. Playoff Semifinale ritorno Mercoledì 20 maggio 2026, ore 20:00 Palermo contro vincente Catanzaro vs Avellino Gara di ritorno. In caso di parità complessiva passa la squadra meglio piazzata nella stagione regolare. Playoff Finale andata Domenica 24 maggio 2026 Da definire Primo atto della finale playoff per assegnare l’ultimo posto in Serie A. Playoff Finale ritorno Venerdì 29 maggio 2026 Da definire Secondo atto della finale playoff. La vincente conquista la promozione in Serie A. Playout Andata Venerdì 15 maggio 2026 Bari vs Sudtirol Prima sfida salvezza. Il Bari deve chiudere il doppio confronto con più gol complessivi per restare in Serie B. Playout Ritorno Venerdì 22 maggio 2026 Sudtirol vs Bari In caso di parità complessiva dopo i 180 minuti si salva il Sudtirol per il miglior piazzamento in classifica.

Il quadro definitivo dopo l’ultima giornata

Promosse in Serie A: Venezia, Frosinone

Ai playoff direttamente in semifinale: Monza, Palermo

Al turno preliminare playoff: Catanzaro vs Avellino, Modena vs Juve Stabia

Al playout: Sudtirol, Bari

Retrocesse in Serie C: Pescara, Reggiana, Spezia

Il campionato regolare di Serie B 2025/2026 si chiude quindi con un quadro completo ma non ancora definitivo per l’ultimo posto promozione e per l’ultima retrocessione. Venezia e Frosinone possono già programmare il ritorno in Serie A, mentre Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino si preparano a una fase playoff che promette equilibrio e tensione. In coda, invece, tutta l’attenzione sarà sul doppio confronto tra Bari e Sudtirol, con una permanenza in Serie B ancora da assegnare.