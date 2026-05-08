Serie B: Frosinone promosso in Serie A col Venezia, Monza ai playoff

Il Frosinone torna in Serie A e lo fa nel modo più netto possibile, chiudendo la stagione di Serie B 2025/2026 con una vittoria pesantissima al Benito Stirpe contro il Mantova.

Il 5-0 nel match casalingo dell’ultima giornata consegna alla squadra ciociara la promozione diretta nel massimo campionato dopo due anni trascorsi in cadetteria completando una rincorsa arrivata proprio nel momento decisivo del campionato.

La partita dello Stirpe si è indirizzata già nel primo tempo, con il rigore trasformato da Calò e l’autorete di Castellini che hanno messo il Frosinone nelle condizioni ideali per gestire il risultato.

Nella ripresa la squadra ciociara ha completato la festa con le reti di Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias, trasformando l’ultima giornata in una vera passerella verso la Serie A.

Il Frosinone chiude così al secondo posto, alle spalle del Venezia, già promosso nelle settimane precedenti e capace di blindare anche il primo posto aritmetico.

I lagunari hanno battuto 2-0 il Palermo, salendo a quota 82 punti e conquistando il titolo di campioni della Serie B 2025/2026. La squadra allenata da Stroppa completa quindi una stagione di altissimo livello, confermandosi la formazione più continua del torneo.

Per il Monza, invece, il pareggio per 2-2 contro l’Empoli significa terzo posto e passaggio obbligato dai playoff di Serie B.

I brianzoli non riescono ad agganciare la promozione diretta e dovranno giocarsi il ritorno in Serie A attraverso gli spareggi, dove partiranno comunque da una posizione favorevole grazie al piazzamento finale.

Venezia e Frosinone promosse direttamente in Serie A

Le due squadre promosse direttamente in Serie A sono Venezia e Frosinone. Il Venezia ha dominato la parte alta della classifica e, dopo aver già centrato l’obiettivo promozione, ha completato il proprio percorso con la vittoria del campionato. Il successo contro il Palermo ha permesso ai lagunari di chiudere davanti a tutti, confermando una stagione costruita su continuità, solidità e grande capacità di gestire i momenti decisivi.

Il Frosinone si prende invece il secondo posto e festeggia il ritorno immediato nel grande calcio. Il 5-0 contro il Mantova rappresenta il manifesto perfetto della stagione ciociara: intensità, qualità offensiva e freddezza nei momenti chiave. La squadra ha saputo trasformare l’ultima giornata in una dimostrazione di forza, senza lasciare spazio a calcoli o paure.

La promozione del Frosinone assume un peso ancora maggiore perché arriva al termine di una corsa serrata, con più squadre coinvolte fino alle battute finali nella lotta per la Serie A. I ciociari hanno risposto nel modo migliore alla pressione, conquistando tre punti fondamentali e chiudendo il campionato alle spalle del solo Venezia.

Il verdetto finale premia quindi le due formazioni che hanno saputo trovare maggiore continuità nell’arco della stagione. Venezia e Frosinone salutano la Serie B e si preparano al salto nel massimo campionato, dove dovranno costruire squadre competitive per affrontare una stagione molto più impegnativa.

Playoff Serie B: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino si giocano l’ultimo posto

Il terzo posto finale del Monza cambia il destino della squadra brianzola, costretta ora a inseguire la promozione attraverso i playoff. Il pareggio contro l’Empoli non è bastato per tenere viva la possibilità di promozione diretta, ma consente comunque al club di entrare negli spareggi da una posizione privilegiata. Il Monza accederà direttamente alle semifinali playoff, dove attenderà una delle squadre provenienti dal turno preliminare.

Anche il Palermo entra nella fase decisiva con un piazzamento importante. Nonostante la sconfitta contro il Venezia, i rosanero chiudono quarti e si qualificano direttamente al secondo turno dei playoff di Serie B. La squadra siciliana resta una delle principali candidate alla promozione, ma dovrà ritrovare brillantezza e continuità per superare un percorso sempre complicato.

Nel turno preliminare si affronteranno invece Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino.

Gli accoppiamenti sono Catanzaro-Avellino e Modena-Juve Stabia, due sfide secche che metteranno subito in palio l’accesso alla fase successiva. Le vincenti raggiungeranno Monza e Palermo, trasformando gli spareggi in una corsa ad alta tensione verso l’ultimo posto disponibile per la Serie A.

Il quadro playoff conferma il grande equilibrio della stagione. Il Catanzaro ha chiuso quinto, il Modena sesto, la Juve Stabia settima e l’Avellino ottavo, guadagnandosi tutte la possibilità di sognare la promozione.

Da questo momento, però, il peso della classifica si intreccerà con la capacità di reggere la pressione delle gare da dentro o fuori.

Salvezza e retrocessioni: Empoli ed Entella restano in Serie B, Bari al playout

L’ultima giornata ha definito anche la lotta salvezza, con verdetti pesantissimi sia in fondo alla classifica sia nella zona playout.

L’Empoli riesce a salvarsi all’ultimo respiro grazie al 2-2 ottenuto in trasferta contro il Monza, un risultato che vale la permanenza in Serie B e chiude una stagione complicata con un finale liberatorio.

Si salva anche l’Entella, capace di battere 2-1 la Carrarese in casa e di conquistare i punti necessari per evitare scenari più pericolosi. Il successo dell’ultima giornata permette alla squadra ligure di restare in cadetteria senza passare dagli spareggi salvezza, completando una rincorsa fondamentale nel momento più delicato del campionato.

Il Bari tiene invece viva la speranza grazie alla vittoria per 3-2 sul campo del Catanzaro. I pugliesi conquistano così l’accesso al playout, dove affronteranno il Sudtirol, fermato sull’1-1 dalla Juve Stabia. Sarà uno spareggio ad altissima tensione, con in palio la permanenza in Serie B e il rischio concreto di scivolare in Serie C.

A salutare la categoria sono Reggiana, Pescara e Spezia. La Reggiana ha battuto 1-0 la Sampdoria, ma la vittoria non è bastata per evitare la retrocessione. Pescara e Spezia, protagoniste dello scontro diretto chiuso sull’1-1, retrocedono a loro volta dopo una stagione segnata da difficoltà, risultati insufficienti e una classifica che non ha lasciato margini nell’ultima giornata.

Il quadro finale della Serie B 2025/2026

Promosse in Serie A: Venezia, Frosinone

Ai playoff: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino

Turno preliminare playoff: Catanzaro-Avellino, Modena-Juve Stabia

Al playout: Bari, Sudtirol

Salve: Empoli, Entella

Retrocesse: Reggiana, Pescara, Spezia