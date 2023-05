Serie B: Frosinone Promosso in Serie A, le altre squadre in corsa Promozione

Il Frosinone di Grosso conquista matematicamente la Promozione in Serie A con 3 giornate di anticipo grazie alla vittoria interna contro la Reggina di Filippo Inzaghi.

Quando sono rimaste solo 3 giornate alla fine del campionato di Serie B 2022/23 è arrivato il primo verdetto con la promozione del Frosinone di Fabio Grosso in Serie A.

Il Frosinone a 3 giornate dalla fine è a quota 71 punti ed ha 10 punti di vantaggio sul Bari che è terzo ed è matematicamente in Serie A.

La Promozione anticipata è arrivata proprio grazie ai concomitanti pareggi del Bari in casa col Cittadella e del Parma a Benevento e di Sud Tirol e Genoa.

Il Frosinone ottiene la 3° promozione della sua storia nella massima serie e torna in Serie A dopo 4 anni, l’ultima presenza è stata nella stagione 2018/19.

La prima promozione in Serie A del Frosinone è stata nel 2015.

Al fischio finale di Frosinone Reggina c’è stata la pacifica invasione di campo dei tifosi del Frosinone per festeggiare la promozione della loro squadra.

La festa sugli spalti era già iniziata al gol del vantaggio di Borrelli al 32°, poi 10 minuti dopo Insigne ha firmato il raddoppio ipotecando la vittoria. Dopo che la Reggina ha accorciato le distanze in apertura di ripresa la partita è stata chiusa da caso al 57° fissando il risultato sul 3 a 1.

Frosinone una squadra creata per la promozione:

I ciociari ritornano in Serie A a 5 anni di distanza con una squadra creata per la promozione, trainata da Mister Grosso con un gruppo di ragazzi composto da un giusto mix di giovani ed esperti.

Il Frosinone ha ottenuto una meritata promozione dopo essere stato al comando per la maggior parte del campionato di Serie B e dopo aver preso la testa non l’ha più lasciata.

Il Frosinone ha preso il comando della Serie B all’11° Giornata e non l’ha più lasciato.

Ha ottenuto 21 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte.

Il Frosinone è stata la squadra di Serie B che ha fatto godere un calcio piacevole e spettacolare con numeri davvero impressionanti e con il miglior attacco della serie cadetta con 54 gol all’attivo e la miglior difesa con soli 21 gol subiti.

Tra gli eroi di queste promozione sicuramente c’è Mulattieri che ha messo a segno sin qui di 12 gol ed è il miglior marcatore del Frosinone.

Gli altri protagonisti del prolifico attacco dei ciociari sono stati Roberto Insigne e Caso autori di 8 gol a testa seguiti dai 6 gol di Moro.

La prolificità del reparto offensivo è stata accompagnata dal muro del reparto difensivo che ha preso solo 21 gol in 35 partite grazie all’esperienza di Lucioni e Sampirisi in difesa e Rohden e Garritano a centrocampo.

Frosinone torna in Serie A per la 3° volta nella sua storia:

La promozione del 2023 è la terza in Serie A nella storia del Frosinone. Le due stagioni in Serie A precedenti giocate nel 2015/16 sotto la guida di Stellone e nel 2018/19 con Marino si sono concluse con la retrocessione in Serie B. L’obiettivo del prossimo campionato di Serie A 2023/24 sarà per il Frosinone quello di conquistare una storica salvezza.

Promozione Serie A le squadre in corsa per i Play Off:

Ci sono ben 8 squadre in 3 punti che sono in lotta per la promozione in Serie A quando mancano ormai solo 3 giornate al termine del campionato di Serie B.

Al Genoa che è al secondo posto con 67 punti mancano solo 3 punti per la matematica promozione.

La squadra di Gilardino potrebbe festeggiare la promozione già battendo l’Ascoli nel prossimo turno e condannerebbe il Bari ai Play off.

I pugliesi che sono 3° con 61 punti hanno dlala loro non solo la certezza matematica di saltare il primo turno di play off ma anche del fattore campo e della posizione in classifica per le sfide play-off.

Il Bari potrebbe tornare in Serie A dopo 12 anni dall’ultima promozione.

Le altre squadre che sono in lotta per giocare i play off direttamente dalle semifinali sono il Sudtirol 4° con 54 punti, il Parma a quota 52 ed il Cagliari a quota 51.

Dietro di loro ci sono ben 8 squadre a giocarsi gli ultimi due posti che danno l’accesso ai play off.

Ascoli, Venezia, Palermo, Modena, Como, Ternana, Pisa e Reggina sono in lotta per gli ultimi due posti che danno l’accesso ai play off!.