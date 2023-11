Serie B, Ascoli-Como la partita degli esoneri: Viali e Longo cacciati

In Serie B l’incontro tra Ascoli e Como, valido per la 13ª, finito con la vittoria dei lariani per 1-0 sarà ricordato per l’esonero di entrambi gli allenatori: un evento più unico che raro.

Nel campionato di Serie B le panchine sono bollenti e girevoli. Risultati negativi, classifica non in linea con gli obiettivi portano inesorabilmente all’esonero. Nella 13ª si è giocato l’incontro tra l‘Ascoli e il Como, due squadre che in passato hanno calcato i campi di Serie A.

Allo stadio Del Duca si sono affrontati l‘Ascoli di mister William Viali e il Como di Moreno Longo in una partita che ha visto vincere una delle due squadre ma che alla fine ha causato l’esonero di entrambi gli allenatori, fatto insolito ed inusuale, statisticamente storico.

Il Como di mister Longo, grazie alla rete di una vecchia promessa calcistica del Milan, Patrick Cutrone, ha sbancato il Del Duca di Ascoli e si è portato, con una partita in meno, al 6° posto della classifica di Serie B. Dall’altra parte i marchigiani di Mister Viali hanno registrato la terza sconfitta consecutiva sprofondando nella zona bassa, in piena bagarre per non retrocedere in Serie C.

Ascoli-Como la partita degli esoneri, con un risultato che ha determinato lo stesso epilogo per i due allenatori: Viali e Longo cacciati.

Ascoli, esonerato Viali: arriva Castori

Il comunicato: https://t.co/cQ2T3Grb4p pic.twitter.com/cZ00q0IFE3 — Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalciofc) November 13, 2023 L‘Ascoli dopo la sconfitta, la terza consecutiva, interna per 1-0 contro il Como ha deciso di esonerare mister Viali. Fin qui il cammino dell’ex allenatore del Cosenza è stato deludente: tre vittorie altrettanti pareggi e ben sette sconfitte che la collocano con 12 punti al 16° posto in classifica di Serie B, alla pari del neopromosso Lecco.

Il dopo Viali si chiama Fabrizio Castori, già mister dell’Ascoli nel 2010-2011. Questo il comunicato ufficiale della squadra marchigiana: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Sig. Fabrizio Castori. Per il tecnico marchigiano si tratta di un ritorno in bianconero, avendo guidato l’Ascoli da novembre 2010 a novembre 2011, ottenendo una straordinaria salvezza il 29 maggio 2011, superando 3-0, nell’ultima gara di campionato, la Triestina al Del Duca. Mister Castori ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento dei playoff.”

Mister Castori: “Sono molto motivato. Ritrovo Di Tacchio, Gnahoré, Bogdan e Viviano”.



La conferenza stampa di presentazione di Mister Fabrizio Castori, dalla sala stampa del Picchio Village 📹⚪️⚫️https://t.co/nBC15hcKTL — Ascoli Calcio 1898 FC SpA (@ascolicalciofc) November 14, 2023

Como, Longo vince e saluta: Fabregas in rampa di lancio

Nel calcio solitamente quando i risultati sono negativi paga sempre l’allenatore. Sulle rive del lago di Como è andata in onda la fine del matrimonio tra Moreno Longo e la ricca presidenza indonesiana.

Il Como si trova ad avere la proprietà più ricca del calcio italiano , i fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono che hanno deciso di esonerare Moreno Longo e affidare la panchina a Fabregas, nonostante la vittoria sul campo dell’Ascoli per 1-0 e una classifica più che soddisfacente.

Questo il comunicato ufficiale del Como: “Si sono separate le strade tra il Como 1907 e Moreno Longo. La ricerca di un nuovo allenatore inizia da subito, con Cesc Fàbregas e il coaching staff che assume le funzioni ad interim. Dopo diversi mesi di pianificazione strategica, il board del Como 1907 ha deciso che un cambiamento dinamico era nell’interesse del club. Longo si è unito al Como nel settembre 2022 e ha aiutato la squadra a evitare la retrocessione, classificandosi al 13° posto nella scorsa stagione. Cesc Fàbregas, che attualmente allena la Primavera del Como 1907, svolgerà il suo primo allenamento mercoledì mattina”

