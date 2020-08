Serie B 2019-2020: ecco la Top 11

Dopo una lunga ed estenuante stagione di Serie B, conclusa con la promozione di Benevento, Crotone e Spezia (per quest’ultima è la prima volta) ecco pubblicata la Top 11 dei migliori giocatori che hanno calcato, in questa annata, il palcoscenico della categoria cadetta.

Logo Serie B (fonte: profilo Twitter Serie B)

Questa top è particolare perché è stata scelta dai tifosi, i primi giudici del campo e delle prestazioni dei propri beniamini. L’iniziativa è partita, ovviamente, dalla Lega di Serie B che ha dato la possibilità ai tifosi di votare direttamente sul suo profilo Instagram gli undici migliori interpreti, compreso l’allenatore.

E’ inutile dire che, quando si passa la palla ai tifosi, non si sbaglia mai.

Il modulo prescelto è un 4-3-3, piuttosto equilibrato.

In porta viene schierato Montipò, portiere del Benevento, che ha salvato e mantenuto la porta inviolata molte volte per questa stagione, con interventi e prese non da poco.

Continuando dalla difesa si nota subito una folta presenza di giocatori del Benevento (non potevano mancare vista la stratosferica stagione delle streghe), nello specifico ben 3 dei 4 componenti, con l’esperto Maggio (ex Napoli), Volta e Caldirola, con Mazzotta (proveniente dal Crotone) a chiudere il quartetto arretrato.

A centrocampo la parola d’ordine è “spettacolo”, con un tris di alto livello. Al centro ad impostare si instaura Viola (anche lui, tanto per cambiare, Benevento) con la giovane sorpresa scuola Milan Pobega (Pordenone) da un lato e la velocità di Benali (Crotone) dall’altro.

Tutto ciò a supporto dei tre attaccanti: Gyasi (Spezia), caricatosi lo Spezia sulle spalle portandolo poi alla prima storica promozione, e Sau (Benevento) con la punta Simy (Crotone), capocannoniere di questa stagione di Serie B con 20 centri.

L’allenatore prescelto non poteva non essere Filippo Inzaghi, che ha fatto meraviglie con il suo Benevento, riportando alla piazza e a tutti i tifosi la massima serie.

Ecco come si presenta l’undici scelto in campo:

Top 11 Serie B (fonte: profilo Instagram Serie B)

