Serie A1 volley femminile: Conegliano vince la regular season

Serie A1 volley femminile, Conegliano batte Bergamo e vince la regular season. Definiti gli accoppiamenti dei playoff Scudetto.

Alla fine, la spunta Conegliano sul filo del rasoio: la squadra di Daniele Santarelli ha vinto la regular season di Serie A1 volley femminile, battendo con un netto 3-0 Bergamo all’ultima giornata (13-25; 26-28; 16-25).

Ci pensa ancora Paola Egonu, con i suoi 23 punti corredati da un solido 65% di efficacia, a trascinare le venete verso il primo posto in classifica. Un primato che Novara si è fatta sfuggire nelle ultime giornate. Non è bastata alla squadra di Stefano Lavarini la netta vittoria contro Chieri, battuta 3-0 (12-25; 19-25; 21-25). I 17 punti di Karakurt, top scorer del match, permettono alle piemontesi di agganciare Conegliano al primo posto (quota 63 punti), ma non di superarla, in virtù del miglior coefficiente set.

Chiude al terzo posto Monza, che espugna Trento con un 3-0 senza appello (22-25; 22-25; 27-29), e contestualmente condanna le dolomitiche alla discesa in A2. Non bastano alle trentine i 14 punti di Piani e i 15 di Rivero. La classifica le confina all’ultimo posto, condannandole alla cadetteria insieme a Roma.

La squadra di Saja batte al tie break Vallefoglia (23-25; 25-19; 25-18; 19-25; 12-15), ma i due punti non le bastano per superare Bergamo, che mantiene la categoria nel primo anno dopo la rifondazione.

Chiude, con una vittoria da tre punti nel derby toscano contro Firenze, la Scandicci di Barbolini (25-20; 23-25; 25-19; 25-20). Antropova (31 punti col 54% di efficacia) e compagne, reduci dalla vittoria della Challenge Cup due settimane or sono, conquistano in tal modo il quarto posto in classifica.

Nei playoff se la vedranno contro Busto Arsizio, che ha perso al tie break (30-28; 24-26; 19-25; 25-22; 15-13) la gara contro una Cuneo trascinata dai 19 punti di Degradi (40% d’efficacia offensiva), e dall’ottima prova di Federica Stufi al centro (17 punti, due aces e ben sei muri).

Serie A1 volley femminile, gli accoppiamenti dei playoff Scudetto: derby piemontese Novara-Cuneo

Definiti, dunque, gli accoppiamenti dei playoff Scudetto che, lo ricordiamo, vengono stabiliti mediante un criterio di matrice tennistica (prima contro ottava, seconda contro settima etc…).

I quarti di finale si giocano al meglio di due vittorie (tre gare in totale), mentre per semifinali e finale si gioca al meglio di tre (cinque gare in totale).

Il match di andata si disputa nel campo della meglio piazzata, quello di ritorno a campi invertiti, la “bella” sempre nel palazzetto della squadra che meglio si è comportata durante la regular season.

Questo il calendario dei quarti di finale (fonte: sito ufficiale Lega Pallavolo Serie A femminile):

Imoco Volley Conegliano-Il Bisonte Firenze (andata: 09-04-2022, ore 20:30. Ritorno: da definire)

Savino del Bene Scandicci-Unet E-Work Busto Arsizio (andata: da definire. Ritorno: da definire)

Igor Gorgonzola Novara-Bosca San Bernardo Cuneo (andata: 09-04-2022, ore 20:30. Ritorno: 12-04-2022, ore: 20:30)

Vero Volley Monza-Reale Mutua Fenera Chieri (andata: 10-04-2022, ore: 19:30. Ritorno: da definire).