Volley, la Serie A1 femminile sbarca su Sky

Il colosso delle pay tv ha annunciato un accordo con VolleyballWorld tv, che detiene i diritti per la trasmissione integrale della competizione. L’emittente fondata da Rupert Murdoch trasmetterà una gara nella fascia serale di domenica.

Sky Sport diventa la casa del grande volley. La pay tv fondata da Rupert Murdoch arricchisce il proprio palinsesto con le gare del campionato di Serie A1 femminile. Raggiunto un accordo con Volleyballworld tv, la piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della massima serie.

Sky ha annunciato che proporrà un match per giornata (per un totale di 26 partite a stagione), nella fascia serale di domenica, più alcune partite dei playoff Scudetto e tutta la serie della finale.

Un esperimento che farà sbarcare sul pianeta Sky uno degli sport d’eccellenza del panorama italiano. Il tricolore, tanto al maschile quanto al femminile, ha svettato sul gradino più alto d’Europa. Entrambe le Nazionali azzurre sono campionesse continentali in carica. Un motivo in più per seguire quello che da anni è considerato il campionato più bello del mondo.

Da sabato 9 ottobre riparte la caccia all’Imoco campione d’Italia e d’Europa in carica. Ieri, l’antipasto della Supercoppa Italiana ha rinnovato il confronto eterno tra le venete e la Igor Gorgonzola Novara.

Fra una settimana sarà tempo di Serie A1 femminile, che avrà per quest’anno una nuova vetrina prestigiosa dove esibirsi. Sky metterà a disposizione il canale “Sky Sport Arena” per permettere, ad appassionati e neofiti di questo sport, di godere delle gesta Paola Egonu e di tutte le altre campionesse che popolano il nostro campionato.

Ci sarà spazio anche per gli highlights del campionato di Superlega (anch’esso trasmesso integralmente su VolleyballWorld), nonché delle restanti gare del campionato femminile.

Segno che l’appeal del volley è in continuo aumento, e il lavoro svolto dalla Lega pallavolo in questi anni per la promozione del prodotto sta finalmente raccogliendo i frutti auspicati.

