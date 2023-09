Serie A, Roma-Empoli 7-0, voti e pagelle: “Show giallorosso, Dybala e Cristante sublimi”

La Roma demolisce l’Empoli in casa con un perentorio 7-0. Dybala sigla una doppietta, Renato Sanches, Cristante, Mancini e un autogol rendono il risultato più rotondo. Segna anche Lukaku.

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Partita tranquilla e senza affanni. L’unico squillo è il palo di Baldanzi.

Mancini 7: Giornata di lavoro abbastanza “leggera” per lui. L’Empoli non si vede praticamente mai in attacco. Il suo voto equivale al suo gol segnato, quello del 7-0.

Llorente 6,5: Meno protagonista rispetto ai compagni di reparto, ma non è nemmeno colpa sua. Non ha lavoro da fare.

N’Dicka 7: Ottima risposta del nuovo acquisto che, fino ad oggi, aveva avuto veramente poco spazio. Partita ben giocata e con la giusta attenzione, nonostante la pochezza offensiva dell’Empoli.

Kristensen 7: Voglioso e molto importante nelle manovre offensive della Roma. Si rende protagonista di vari cross che spaventano l’Empoli, suo l’assist per il gol di Renato Sanches e il lancio che porta, dopo soli 30 secondi, il rigore per la Roma.

Renato Sanches 7: Se oggi, a detta di Mourinho nel pre-partita, era ancora fuori forma, allora siamo curiosissimi di vederlo quando sarà al 100%. Tempi di inserimento impeccabili, uno dei quali gli permette di siglare il suo primo gol italiano, ma soprattutto una prestazione di grande livello in ogni zolla del centrocampo. (Dal 46′ Bove 6,5: Secondo tempo di buon livello per il giovane centrocampista giallorosso. Partecipa alla festa della Roma).

Paredes 6,5: Un palo da calcio d’angolo e una prestazione sicuramente buona. Festeggia al meglio la sua 100ma presenza in Serie A. (Dal 75′ Pagano SV).

Cristante 8: Prestazione dominante del centrocampista della Roma. Fa di tutto e di più, segna da 30 metri con un bolide sotto l’incrocio, propizia l’autogol del 3-0, fa assist di tacco per Mancini e imbecca Dybala per la doppietta dell’argentino. Cos’altro doveva fare?

Spinazzola 6,5: Anche per lui, parliamo di prestazione altisonante. Prezioso in entrambi i reparti (Dall’84’ El Shaarawy SV).

Lukaku 7,5: La prima gioia di Romelu arriva con un gol di giustezza per il 6-0 giallorosso. Il belga già dentro il gioco della Roma. Ottimo nelle sponde e nel far salire la squadra. Alcune giocate sono interessanti e in area di rigore si dimostra molto importante. La sua presenza dona varchi per gli inserimenti di Dybala e compagni.

Dybala 8: Dopo 30 secondi dipana ogni dubbio, è lui il rigorista della Roma e sigla, con estrema freddezza, il gol dell’1-0. Di dubbi, sul suo talento, invece non ce n’erano, ma l’argentino ha voluto comunque ricordare di cosa è capace con un secondo gol d’autore. Per quanto riguarda la prestazione, è la solita Joya: leader tecnico della squadra ed efficace nel propiziare molte occasioni giallorosse. C’è spazio anche per una traversa su punizione. (Dal 64′ Belotti 7: Entra con voglia e mette a segno due assist per Cristante e Lukaku. Sfiora anche il gol).

Josè Mourinho 9: I primi tre punti arrivano con una prestazione rabbiosa e dominante. I giallorossi radono al suolo l’avversario, riscoprono l’efficacia dell’attacco con la doppietta di Dybala e la rete di Lukaku ma, soprattutto, rilanciano le proprie ambizioni in campionato.

Le pagelle dell’Empoli

Berisha 5: Prende 7 gol e il passivo poteva essere più ampio. Non è aiutato dalla sua difesa.

Bereszynski 4: Il carambolesco gol del 3-0 nasce per un suo sciagurato lancio che colpisce Grassi, nel complesso è una prestazione condita da errori su errori.

Walukiewicz 4: Vanifica gli schemi dell’Empoli dopo soli 30 secondi di gioco con un goffo intervento con il braccio che regala il rigore alla Roma. Prestazione al di sotto delle aspettative, non vince duelli contro Lukaku. (Dal 46′ Ismajili 4,5: In confusione fin da subito).

Luperto 4,5: Viene saltato come un birillo da Dybala per il 4-0. Lukaku gli fa venire il mal di testa.

Pezzella 4,5: Non si vede né in attacco, né in difesa. Prestazione assolutamente opaca.

Fazzini 4,5: Troppo poco per essere incisivo. Viene spazzato via dal centrocampo della Roma fin dal primo minuto. (Dal 46′ S.Bastoni 5: Il suo ingresso non permette ai suoi di collezionare azioni pericolose).

Grassi 4: L’autogol, non per sue colpe, è la cosa meno grave di una partita orribile. Viene soffocato dal centrocampo giallorosso.

Maleh 4: Non incide. Visto pochissimo.

Cancellieri 5: Entra nell’economia del match solo per un’ammonizione ricevuta. Zero idee, zero possibilità di riversarsi in fase offensiva. (Dal 60′ Baldanzi 6: Un lampo nel nulla. Si mette in proprio, prova la conclusione da fuori e scheggia il palo. Rispetto ai compagni, è già tanto).

Destro 5: Mai visto, difficile dire se abbia effettivamente toccato il pallone o meno. (Dal 60′ Caputo 5,5: Almeno ci prova di testa).

Cambiaghi 5: Ha provato qualche sortita, ma i suoi tentativi sono dimenticabili.

Paolo Zanetti 2: Perdi 7-0, con un tiro effettuato nello specchio, una difesa da dimenticare e un possesso palla praticamente inesistente. L’Empoli partiva sfavoritissimo, ma una prestazione del genere è semplicemente umiliante.