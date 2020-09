Serie A: Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari aperte a 1000 spettatori

Lo sport italiano cerca lentamente di tornare a una sorta di normalità e lo fa consentendo l’accesso del pubblico agli stadi. Il calcio non fa eccezione e, già dalla prima giornata, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre, sarà possibile vedere dal vivo le gare di Serie A Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari.

Lo annuncia un’ordinanza (n.175/2020) della regione Emilia-Romagna nella quale si legge che: “La presenza del pubblico è consentita nel limite dei 1000 spettatori per eventi all’aperto [….] Preso atto delle istanze presentate dalle Società Parma Calcio e Sassuolo Calcio relative alla presenza di pubblico per le partite che si svolgono il 20 settembre 2020 […] ORDINA di consentire la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di Serie A in programma il 20 settembre a Parma (Parma-Napoli) e Reggio Emilia (Sassuolo-Cagliari), entro il limite dei 1.000 spettatori e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.C.M. del 7 agosto e dalle “Linee guida regionali per la partecipazione ad eventi sportivi”.

Ciò significa ce la regione Emilia-Romahgna è la prima a riaprire gli stadi di calcio. Nella stessa ordinanza viene poi specificato che la presenza di pubblico sarà garantita anche durante il GP di Imola (Formula Uno) in programma tra il 31 ottobre e il primo novembre prossimi. In quel caso gli astanti ammessi all’evento saranno 13.000.

Serie A, riapertura degli stadi al pubblico: l’annuncio di Spadafora

L’ordinanza della regione Emilia-Romagna arriva nel giorno dell’annuncio da parte di Vincenzo Spadafora, ministro dello sport e delle politiche giovanili, riguardante la riapertura degli impianti sportivi a partire dalle semifinali degli Internazionali di tennis a Roma: “Un primo, significativo, passo verso il ritorno alla normalità nel mondo dello sport“, ha commentato il ministro che, per raggiungere tale risultato, ha lavorato in sinergia con il CTS e il ministro della salute Roberto Speranza.

