Serie A in crisi strutturale: Simonelli avverte la politica, “serve una svolta o il sistema rischia di crollare”

Serie A - StadioSport.it

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha lanciato un messaggio forte e diretto alla politica italiana: il calcio nazionale si trova davanti a una scelta decisiva e continuare a ignorare i problemi potrebbe aggravare una situazione già critica.

Durante l’audizione presso la Commissione Cultura, il numero uno della Serie A ha evidenziato come il sistema calcistico italiano stia attraversando una fase complessa, non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto economico e strutturale. I risultati recenti parlano chiaro: la Nazionale Italiana di Calcio non si è qualificata a tre Mondiali consecutivi e i club italiani sono rimasti fuori dalle semifinali delle competizioni europee.

Il problema non è solo sportivo ma economico e strutturale

Secondo Simonelli, limitarsi ad analizzare i risultati sul campo sarebbe riduttivo. Il vero nodo riguarda il modello economico del calcio italiano, che fatica a competere con gli altri grandi campionati europei.

Negli ultimi anni, mentre i ricavi da diritti televisivi hanno mostrato segnali di rallentamento, le entrate generate dagli stadi sono cresciute in modo significativo nei principali campionati. In Italia, però, questo processo non si è sviluppato con la stessa intensità.

Il motivo è evidente: gli impianti della Serie A sono tra i più datati d’Europa e non riescono a sfruttare appieno le opportunità commerciali moderne, come hospitality, eventi e servizi premium.

Il gap con l’Europa è evidente: il confronto tra Bernabéu e San Siro

Il confronto con le grandi realtà europee rende il quadro ancora più chiaro. Il nuovo Stadio Santiago Bernabéu rappresenta un modello di riferimento per innovazione e capacità di generare ricavi.

Al contrario, il Stadio San Siro, pur essendo uno degli impianti più performanti in Italia, mostra un divario enorme. Il moderno stadio del Real Madrid genera circa 250 milioni di euro l’anno, contro i circa 70 milioni dell’impianto milanese.

Questa differenza non è solo numerica, ma evidenzia un ritardo strutturale che pesa sulla competitività dell’intero sistema calcistico italiano.

Nuovi stadi bloccati dalla burocrazia: un freno allo sviluppo

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo è rappresentato dalla difficoltà nel realizzare nuovi stadi. Negli ultimi anni, diversi club hanno provato ad avviare progetti di modernizzazione o costruzione di nuovi impianti, ma si sono scontrati con iter burocratici complessi e lunghi.

Squadre come Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Cagliari e Venezia hanno incontrato ostacoli significativi, rallentando o bloccando progetti fondamentali per la crescita del movimento.

Solo poche realtà, come Juventus, Atalanta e Udinese, sono riuscite a intervenire sugli impianti, spesso attraverso ristrutturazioni di strutture già esistenti.

Euro 2032 e il rischio di arrivare impreparati

La situazione diventa ancora più urgente considerando l’appuntamento con UEFA Euro 2032, che vedrà l’Italia co-organizzatrice insieme alla Turchia.

Per ospitare la competizione saranno necessari almeno cinque stadi all’altezza degli standard richiesti, ma i tempi stringono e il rischio di non essere pronti è concreto.

Questo scenario rende evidente come il tema delle infrastrutture non sia più rinviabile.

L’appello alla politica: trasformare la crisi in opportunità

Simonelli ha concluso il suo intervento con un appello chiaro alla politica: collaborare con il sistema calcio per trasformare la crisi in un’occasione di rilancio.

Secondo il presidente della Serie A, esistono due strade. La prima è continuare a ignorare i problemi o introdurre ulteriori restrizioni, rischiando di aggravare la situazione. La seconda è lavorare insieme per modernizzare il sistema, superando divisioni e pregiudizi.

Il futuro del calcio italiano, quindi, non dipenderà solo dai risultati sul campo, ma dalla capacità di istituzioni e operatori di costruire una strategia comune per rilanciare uno dei settori più importanti e seguiti del Paese.