Lega Serie A: club chiedono alla FIGC slittamento pagamenti e taglio 2 mensilità stipendi calciatori

Questa pandemia, e la conseguente recessione economica, continuano a pesare molto sulle casse delle società di Serie A. Soprattutto i club più blasonati devono quotidianamente confrontarsi con un conto sempre più in rosso e diversi milioni di euro di deficit.

Qualche giorno fa l’Inter aveva ipotizzato, cercando un accordo con i propri giocatori, una necessaria rinuncia a due mensilità di stipendio degli stessi ma tutto sembra essere naufragato senza troppi fronzoli.

Ora, però, all’Inter si uniscono anche tutti gli altri club del nostro campionato (riuniti in una proficua assemblea di Lega nella giornata di ieri) che chiederanno, all’unanimità, alla Figc di far slittare i termini riguardanti gli obblighi, le scadenze ed i pagamenti degli stipendi dei propri calciatori.

La richiesta appena esposta sarà fatta nel corso del prossimo Consiglio Federale, in programma il 17 maggio. Nello specifico si chiede lo spostamento delle scadenze per quanto riguarda le ultime quattro mensilità dell’attuale stagione, uno slittamento, quindi, delle deadline per i pagamenti: marzo (il limite passerebbe da maggio a giugno), aprile (si passa da giugno a luglio), maggio (da giugno a dicembre) e giugno (da settembre a dicembre).

fonte: profilo Twitter Aic

Insieme a questa richiesta di slittamento termini, le società sportive discuteranno successivamente con l’Aic (Associazione Italiana Calciatori) per chiedere al sindacato dei calciatori un taglio di due mensilità per i giocatori.

Come detto all’inizio, la situazione non è affatto facile: questo modello di calcio moderno (fatto di spese folli e stipendi altissimi) non è più sostenibile; la pandemia ha solo accelerato un qualcosa che presto o tardi avrebbe bussato alle porte di moltissimi club calcistici, non solo in Italia.

Tuttavia, si è dimostrato che se si è uniti in una decisione d’interesse comune, le possibilità di giungere ad un accordo più equo e sostenibile per tutto il sistema calcio aumentano notevolmente (sperando di non dover ricorrere in futuro a misure drastiche, seppur necessarie, come quelle appena esposte).

