Serie A, classifica calciatori con percentuale passaggi riusciti: Sassuolo 1° con Marlon

Il centrocampista del Sassuolo è il migliore della Serie A come percentuali di passaggi, con un 94,2% di riuscita. Al secondo posto il compagno di squadra Filippo Romagna. Nella top 10 de Vrij, Skriniar, Manolas, Ruiz e Romagnoli. 10° posto per lo juventino Bentancur. In Europa PSG squadra con la percentuale maggiore.

Con il calcio giocato fermo da un mese, c’è più spazio per analizzare statistiche e prestazioni della stagione in corso. Ieri è stato pubblicata la classifica dei migliori giocatori con la più alta percentuale di passaggio in tutti e cinque i più importanti campioanti europei. Per la Serie A sorprende il primo posto di Marlon, centrocampista del Sassuolo che risulta essere il miglior passatore del campionato, con una percentuale di riuscita del 94,2%. In seconda posizione un atro giocatore del Sassuolo, il difensore Filippo Romagna.

In 3° e 4° posizione la coppia difensiva interista Stefan de Vrij e Milan Skriniar, a conferma del’ampio utilizzo della costruzione di gioco a partire dai centrali difensivi. Dalla quinta alla nona posizione ci sonno ben quattro difensori e un solo centrocampista, a ribadire che molte squadre di campionato fanno tanto affidamento ai piedi buoni dei loro difensori per iniziare la manovra. In classifica Manolas, Romagnoli, Smalling e Acerbi. L’unico centrocampista è il faro della mediana del Napoli Fabian Ruiz. Chiude la top 10 italiana Rodrigo Bentancur della Juventus, con un totale di 90,1%.

La Serie A svetta in prima posizione anche nella classifica delle leghe europee per percentuale di passaggi riusciti, con un totale di 82,1% di media di passaggi completati, lasciandosi dietro la Ligue 1 (81,2%), la Premier League (79,6%), la Bundesliga (79,4%), e la Liga (78,1%).

A livello europeo la squadra più precisa nei passaggi risulta essere il Paris Saint-Germain che piazza nei primi due posti due suoi difensori centrali con Thiago Silva in prima posizione col 95,5% Kimpembe in seconda col 95%(dietro Marlon, 3° in assoluto), a conferma del dominio territoriale e tecnico dei parigini, soprattutto in Francia. Nella classifica assoluta grandi giocatori dai piedi delicati com Frenkie de Jong, Gundogan, Rodri e Marco Verratti, tutti sopra il 92% di riuscita.

