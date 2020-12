Serie A: classifica anno solare 2020

Il campionato di Serie A è momentaneamente fermo per la pausa natalizia ma le “chicche” e le varie curiosità statistiche non vanno mai in vacanza.

Con la giornata di campionato appena trascorsa si chiude anche quello che è l’anno solare 2020 e risulta piuttosto interessante andare a guardare la particolare classifica che racchiude tutti i punti conquistati dalle varie squadre in questo inusuale 2020, non senza qualche sorpresa.

In vetta a questa particolare classifica si posiziona il Milan di Stefano Pioli, artefice di un anno davvero indimenticabile. Le sconfitte sono state appena due ed in questa stagione ha saputo solo inanellare risultati molto incoraggianti che l’hanno portato in prima posizione solitaria. I punti conquistati in questo anno solare ormai prossimo alla conclusione sono ben 79.

I giocatori rossoneri festeggiano dopo la sudata vittoria contro la Lazio nell’ultima partita prima della pausa – fonte: profilo Twitter AC Milan

Staccato di pochissime lunghezze (a quota 73) l’Inter, l’altra metà della Milano calcistica, in seconda posizione. Complessivamente un anno molto positivo per gli uomini di Antonio Conte, per quanto riguarda i punti conquistati dai nerazzurri, nonostante alcune delusioni europee. Sorprendentemente, o quasi, a chiudere il podio ci pensa l’Atalanta di Gasperini, con il suo formidabile reparto offensivo che ha portato a Bergamo 69 punti.

Anche se rappresenta ancora la “squadra da battere” per eccellenza, la Juventus guidata dal giovane tecnico Pirlo, si piazza in quarta posizione con 65 punti conquistati. I bianconeri pagano un po’ la mancanza, soprattutto in questa stagione, di continuità e troppe prestazioni altalenanti.

A seguire, in quinta posizione, si trova il Napoli con 63 punti, a pari merito con i biancocelesti di Simone Inzaghi divisi da un solo punto dai cugini giallorossi del tecnico Fonseca. Ottima annata anche per tutte loro.

Di seguito la classifica dell’anno solare 2020 completa e la media punti conquistati per ogni giornata.

Classifica anno solare 2020

Milan 79 (2,25) Inter 73 (2,14) Atalanta 69 (2,02) Juventus 65 (1,91) Napoli 63 (1,85) Lazio 63 (1,75) Roma 62 (1,77) Sassuolo 58 (1,65) Verona 50 (1,38) Fiorentina 46 (1,31) Sampdoria 44 (1,25) Udinese 42 (1,23) Bologna 40 (1,14) Genoa 38 (1,08) Parma 36 (1,02) Cagliari 30 (0,85) Torino 27 (0,77) Benevento 18 (1,28) Spezia 11 (0,78) Crotone 9 (0,64)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS