Serie A: Calendario e date in caso di ripresa

Nell’Assemblea di Lega di ieri si è giunti all’accordo per la ripresa del Campionato di Serie A 2019-2020 ed è stata proposta dalla Lega Calcio al Governo la data del 13 Giugno per le prime partite ufficiali.

La Figc intanto ha dato l’ok al protocollo proposto dal Comitato Tecnico Scientifico ed in accordo col Governo ci sarà la ripresa degli allenamenti in gruppo a partire da lunedì 18 maggio.

Le possibili criticità rimangono comunque e resta il timore legato alla stretta osservazione del protocollo.

Secondo il Ministro dello Sport Spadafora saranno fondamentali i prossimi giorni che permetteranno di verificare l’andamento della curva dei contagi prima di poter riavviare i tornei.

Ma la Lega ha già stilato la bozza di calendario provvisorio delle dodici partite che mancano alla fine del Campionato di Serie A 2019-20, 13 per chi deve recuperare un turno di campionato Inter, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Verona, Cagliari, Torino e Parma.

Il nuovo calendario della Serie A prevede di giocare le Giornate di campionato ogni 3 giorni tranne le settimane dell’1 e del 22 luglio quando si giocheranno le semifinali e la Finale di Coppa Italia.

Il Campionato di Serie A si concluderebbe il 2 agosto per dare spazio alla ripresa delle competizioni Europee.

Nel week-end tra il 13 ed il 14 giugno spicca il big match di Bergamo tra l’Atalanta e la Lazio mentre la capolista Juventus scenderà in campo a Bologna. Il 17 giugno di mercoledì si giocheranno i 5 recuperi della 25° Giornata e si riavrà così il riallineamento di tutte le squadre.

A giugno si giocherà poi il 21, il 24 ed il 28 rispettivamente le giornate 28, 29 e 30 di Serie A.

Mercoledì 1 Luglio non ci sarà il turno infrasettimanale perchè si giocheranno le semifinali di ritorno di Coppa Italia Juventus Milan e Napoli Inter.

A luglio si proseguirà a giocare ogni 3 giorni a parte la settimana del 22 luglio quando si giocherà la Finale di Coppa Italia.

Infine il campionato di Serie A si concluderà domenica 2 agosto con la 38° Giornata.

27° GIORNATA 14-06-2020

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

SPAL-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

RECUPERI 25° GIORNATA, 17/06

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

28° GIORNATA, 21-06

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-SPAL

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

29° GIORNATA, 24-06

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

SPAL-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

30ª GIORNATA, 28/6

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-SPAL

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

SEMIFINALI DI RITORNO COPPA ITALIA, 1/7

Juventus-Milan

Napoli-Inter

31ª GIORNATA, 5/7

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

SPAL-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

32ª GIORNATA, 8/7

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-SPAL

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

33ª GIORNATA, 12/7

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

SPAL-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

34ª GIORNATA, 15/7

Brescia-SPAL

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

35ª GIORNATA, 19/7

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

SPAL-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

FINALE COPPA ITALIA, 22/7

36ª GIORNATA, 26/7

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

SPAL-Torino

Verona-Lazio

37ª GIORNATA, 29/7

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL

38ª GIORNATA, 2/8

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

SPAL-Fiorentina

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS