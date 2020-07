Serie A 31° Giornata Diretta Tv su Sky e Dazn: Milan Juventus

Ritorna subito la Serie A con il turno infrasettimanale valido per la 31° Giornata da martedì 7 a giovedì 9 luglio.

Martedì 7 alle 21:45 c’è il big match della 31° Giornata a San Siro dove si gioca Milan-Juventus che sarà trasmesso in esclusiva in Diretta Streaming su DAZN.

I rossoneri hanno ripreso il campionato alla grande conquistando 10 punti in 4 partite frutto di 3 vittorie ed 1 pareggio.

Il Milan di Pioli proprio sabato ha battuto all’Olimpico la Lazio per 3 a 0 facendo naufragare quasi definitivamente i sogni scudetto dei biancocelesti.

Proprio i rossoneri potrebbero riaprirli nel caso riuscissero a fermare la Juventus di Sarri che ora si è portata a +7 sulla Lazio.

La Juventus dalla ripresa del campionato ha ottenuto 4 vittorie su 4 contro Bologna, Lecce, Genoa e Torino e vuole continuare la sua corsa per lo Scudetto.

Il Milan dal canto suo è risalito in classifica ed ora è a soli 2 punti di distacco dal 5° posto occupato da Napoli e Roma.

Alle 19:30 di martedì 7 luglio la Lazio di Inzaghi scende in campo a Lecce alla ricerca della riscossa dopo la disfatta casalinga di sabato contro il Milan. I biancocelesti ora sono a -7 dalla Juventus capolista.

Il Lecce ha rimediato 4 sconfitte consecutive dalla ripresa ed è terzultimo a -2 dal Genoa quartultimo ed ha disperatamente bisogno di punti e di muovere la classifica.

Lecce Lazio sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport Serie A.

Mercoledì 8 luglio sono in programma 6 partite di cui 2 alle 19:30 e 4 alle 21:45.

I match delle 19:30 saranno trasmessi entrambe in diretta tv su Sky e sono Fiorentina Cagliari e Genoa Napoli.

Il Napoli di Gattuso dopo aver battuto nello scontro diretto e agganciato la Roma al 5° posto a quota 48 punti vuole proseguire la sua corsa e affronta un Genoa in piena lotta per non retrocedere.

Ieri i grifoni hanno pareggiato lo scontro diretto in trasferta contro l’Udinese per 2 a 2 e hanno solo 2 punti di vantaggio sul Lecce che è terzultimo.

Alle 21:45 si giocano Atalanta Sampdoria, Bologna Sassuolo e Torino Brescia che saranno trasmessi in diretta tv su Sky mentre Roma Parma in diretta streaming su DAZN.

L’Atalanta di Gasperini è la squadra più in forma del campionato e ha ottenuto 5 vittorie su 5 dalla ripresa battento in successione Sassuolo, Lazio, Udinese, Napoli e Cagliari. Gli orobici ora sono ad un solo punto di distacco dal terzo posto dell’Inter e potrebbero presto effettuare il sorpasso. La Sampdoria di Ranieri dopo aver battuto il Lecce in trasferta ieri ha sconfitto in casa la SPAL conquistando 6 punti preziosi che gli hanno permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione.

Roma-Parma, 31°giornata di Serie A

Alle 21:45 la Roma di Fonseca affronta in casa la SPAL e deve cercare di uscire dalla crisi in cui è sprofondata. I giallorossi vengono da 3 sconfitte consecutive contro Milan, Udinese e Napoli e sono stati agganciati al 5° posto proprio dalla squadra di Gattuso oltre che hanno visto svanire definitivamente i sogni 4° posto visto che l’Atalanta ora è addirittura a +15.

Roma Parma sarà trasmessa in Diretta Streaming su DAZN.

I posticipi di giovedì 9 luglio sono SPAL Udinese alle 19:30 trasmesso in diretta streaming su DAZN e Verona Inter in diretta tv su Sky.

Programma partite 31° Giornata Serie A in Diretta TV su Sky e DAZN:

Martedì 7 Luglio:

7/7 19.30 Lecce-Lazio Diretta Tv su Sky Sport Serie A

7/7 21.45 Milan-Juventus Diretta Streaming su DAZN

Mercoledì 8 Luglio:

8/7 19.30 Fiorentina-Cagliari Sky

8/7 19.30 Genoa-Napoli Sky

8/7 21.45 Atalanta-Sampdoria Sky

8/7 21.45 Bologna-Sassuolo Sky

8/7 21.45 Roma-Parma Diretta Streaming su DAZN

8/7 21.45 Torino-Brescia Diretta Tv su Sky Sport Serie A

Giovedì 9 Luglio:

9/7 19.30 SPAL-Udinese Diretta Streaming su DAZN

9/7 21.45 Verona-Inter Diretta Tv su Sky Sport Serie A

