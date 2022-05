Serie A 2022-2023: le 20 squadre partecipanti

Definito l’elenco delle squadre che saranno protagoniste nel prossimo campionato di Serie A.

Il campionato 2021-2022 si è concluso con grandi emozioni e incredibili tragedie sportive.

Il Genoa e il Cagliari, due piazze storiche per la Serie A, sono retrocesse in Serie B estromettendo due tifoserie calorose e importanti dal prossimo campionato.

Chi ha sorriso, invece, è il Milan, laureatosi campione d’Italia. I rossoneri si fregeranno dell’onore di poter stampare il tricolore sul petto nella stagione 2022-2023.

Non sarà l’unica novità stagionale perché dalla Serie B c’è stata la promozione del Monza che per la prima volta in 110 anni di storia giocherà nel massimo campionato italiano.

Il Monza, 69° squadra a debuttare in Serie A, è stato l’ultimo tassello per completare l’elenco delle 20 squadre partecipanti al prossimo campionato.

Le novità, oltre ai lombardi, saranno la Cremonese, classificatasi seconda in Serie B, e i campioni del campionato cadetto del Lecce.

Oltre Genoa e Cagliari, non rivedremo il Venezia, retrocesso all’ultimo posto.

Sarà grande caccia al Milan che proverà a difendere il titolo nonostante la grande concorrenza, soprattutto di Inter, Napoli e Juventus.

Chiamate a confermare (o migliorare) la stagione precedente sono Fiorentina, Roma e Lazio con l’Atalanta che ha gran voglia di tornare nel lotto d’Europa.

Salernitana e Spezia proveranno a ripetere l’impresa della salvezza in Serie A, mentre Bologna, Udinese, Torino e Verona cercheranno di migliorare la stagione precedente.

L’elenco delle squadre partecipanti

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Verona