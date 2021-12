Serie A 2021-2022: Inter campione d’inverno

Serie A 2021-22, l’Inter batte 5-0 la Salernitana, approfitta della sconfitta subita dal Milan contro il Napoli, e si laurea campione d’inverno come l’anno scorso.

Campione d’inverno come un anno fa: cambia l’allenatore, ma l’Inter si conferma squadra più forte d’Italia. I nerazzurri, grazie al roboante 5-0 inflitto alla Salernitana, ma anche allo “scivolone” del Milan contro il Napoli, conservano il primato della classifica almeno fino al termine del girone di andata, con quattro punti di margine sui partenopei.

Un cammino tortuoso quello della squadra di Inzaghi, contraddistinto da iniziali fasi di adattamento, ma che alla fine ha dato i suoi frutti. Ripercorriamo insieme alcuni momenti di questa cavalcata.

Inter campione d’inverno, i principali snodi di questa cavalcata

L’Inter inizia il proprio cammino vincendo cinque delle prime sette partite, esclusi i pareggi con Sampdoria e Atalanta. Seguono i primi stop, con la Juventus in casa, e nel derby contro il Milan.

Ma i primi segnali di scricchiolio si hanno in casa della Lazio, ex squadra di Inzaghi, che batte l’armata nerazzurra sotto i colpi di Immobile, Anderson e Milinkovic-Savic. Inter ferita, ma mai abbattuta. I nerazzurri si sono ritrovati in questo ultimo scorcio di stagione, dove il Napoli è vistosamente calato rispetto al ruolino di sette vittorie consecutive a inizio campionato, e il Milan ha perso qualche punto di troppo (emblematico l’1-3 subito in casa col Sassuolo).

Mentre le rivali hanno conquistato sette punti nelle ultime cinque (il Napoli è caduto anche in casa con l’Empoli), l’Inter ha fatto bottino pieno, con risultati anche piuttosto netti, come il 3-0 in casa della Roma. Questi i numeri che permettono alla squadra di Inzaghi di guardare tutti dall’alto, almeno fino alla fine del girone d’andata.

