Serie A 2021-2022, date ufficiali: inizio il 22 agosto, fine il 22 maggio, sosta dal 23 dicembre al 6 gennaio

Comunicate ieri le nuove date della Serie A 2021-2022: si comincia il 22 agosto e si finisce il 22 maggio. Ancora da calendarizzare i turni infrasettimanali.

In attesa che il finale di stagione emetta i suoi ultimi verdetti, con ancora tre posti Champions da assegnare così come l’ultima retrocessione, il Consiglio della Lega calcio ieri ha deciso le date principali per il prossimo campionato di Serie A.

La stagione che seguirà Europei ed Olimpiadi avrà inizio il 22 agosto e terminerà il 22 maggio. La sosta natalizia, come di consueto, inizierà il 23 dicembre e si concluderà con l’Epifania. Nove mesi esatti, dunque, per un campionato che, per la prima volta dopo nove anni, vedrà lo Scudetto cucito su una maglia diversa da quella della Juventus. Le date, proposte dal consiglio di Lega, dovranno ora essere approvate dal Consiglio federale per diventare definitive.

Nuovo format per la Coppa Italia

Contestualmente alla riunione avvenuta ieri, si sono avute discussioni anche sulla Coppa Italia, il secondo trofeo nazionale per importanza, che tra meno di due settimane conoscerà il suo atto conclusivo. In seno al Consiglio di Lega, informa Sky Sport, si è discusso di varare un nuovo format per la competizione, al fine di renderla più appetibile: vi parteciperanno infatti solo 42 clubs, i 20 di Serie A e i 22 di Serie B. Una riforma che sarà oggetto di ulteriori discussioni, prima di essere approvata. La Serie A italiana si prepara ad un finale di stagione emozionante, ma ha già posto le basi per il prossimo futuro.

