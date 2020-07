Serie A 2020-21, Gravina: “12 settembre? Forse si inizia ad ottobre. Ipotesi playoff e gironi”

Quando partirà la Serie A 2020-21? L’emergenza Coronavirus ha decisamente influito sull’organizzazione del calendario in vista di questa stagione, con le squadre costrette a un vero tour de force, 12 gare in 40 giorni, per permettere lo svolgimento delle fasi finali delle Coppe europee. Ma l’emergenza potrebbe avere ripercussioni anche sulla prossima stagione sportiva, quella che dovrà portare agli Europei in programma tra l’11 giugno e l’11 luglio.

Oggi l’Assemblea di Lega, presieduta dai presidenti Dal Pino e Gravina (FIGC) si è riunita per decidere la data di partenza del prossimo campionato di calcio. Le opzioni sul tavolo sono fondamentalmente due: partenza il 12/19 settembre oppure posticipo ad inizio ottobre. Questa linea è caldeggiata soprattutto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e dallo stesso presidente Federale Gravina che, intanto, sta pensando ad un nuovo format per la prossima stagione.

Serie A 2020-2021: si va verso la suddivisione in gironi?

L’obiettivo, come dichiarato dallo stesso Gravina, è quello di garantire al CT azzurro Mancini un tempo ragionevole per preparare gli Europei. A tal fine, il progetto è quello di suddividere la Serie A in due gironi da 10 o in quattro gironi da cinque e permettere alle prime 12 classificate di giocarsi i playoff in una sorta di “Poule Scudetto” e alle ultime otto di disputare i playout per la salvezza. Resta ancora tutto da decidere e quella messa sul tavolo è una semplice ipotesi. Di certo, i ritmi della prossima stagione si preannunciano serrati, e le squadre dovranno adeguarsi alle nuove tempistiche.

