Serie A 2020-2021, squalificati 8° giornata: fermati Caprari, Luperto, Augello e Tonelli

Alla ripresa dei campionati, in vista dell’ottava giornata di Serie A saranno quattro in tutto i giocatori squalificati.

Caprari del Benevento, fermato dal giudice sportivo per due giornate per l’espulsione rimediata al 73′ di Hellas Verona-Benevento per proteste (6° turno), dovrà scontare l’ultimo dei due turni di stop.

Il giocatore, dopo Benevento-Spezia di sabato scorso, salterà dunque anche Fiorentina-Benevento in programma domenica 22 novembre (ore 12.30).

Fermato per un turno il difensore del Crotone Sebastiano Luperto, dopo essere stato espulso domenica scorsa durante Torino-Crotone per doppia ammonizione (primo giallo al 56′, il secondo arrivato all’88’).

Luperto salterà il prossimo match che vedrà il Crotone impegnato allo Scida contro la Lazio, in programma sabato 21 novembre (ore 15.00).

Emergenza in difesa, invece, per la Sampdoria in vista del prossimo match contro il Bologna.

Mister Ranieri, infatti, dovrà rinunciare a due componenti del quartetto difensivo, Tonelli e Augello. Lorenzo Tonelli sarà costretto a saltare Sampdoria-Bologna (domenica 22 novembre ore 15.00) per l’ammonizione ricevuta al 64′ di Cagliari-Sampdoria.

E’ stata la quinta ammonizione ricevuta sin qui e così è scattata la squalifica.

Insieme a lui, salterà Sampdoria-Bologna anche il terzino sinistro, Tommaso Augello, per l’espulsione diretta rimediata contro il Cagliari al 40′ del primo tempo per fallo da ultimo uomo su Nahitan Nandez, ormai involato verso la porta difesa dal portiere blucerchiato Audero.

