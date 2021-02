Serie A 2020-2021, squalificati 22° giornata: fermati Rabiot, Erlic, Bastoni, Hoedt e Dimarco

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Rabiot della Juventus, Erlic e Bastoni dello Spezia, Hoedt della Lazio e Dimarco dell’Hellas Verona

E’ stato un weekend lungo probabilmente decisivo ai fini della classifica, completamente sconvolta ai piani alti, ma la ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno, avrà delle conseguenze anche per le prossime partite.

Invero, dopo diverse settimane di “stragi” disciplinari, questa volta il lavoro è stato poco per il Giudice Sportivo, che ha annunciato gli squalificati per il prossimo turno.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Juventus dovrà fare a meno di Adrien Rabiot nell’incrocio contro il Crotone, visto che è stato ammonito da diffidato.

Due cartellini gialli pesanti anche per lo Spezia che, dopo aver festeggiato la clamorosa vittoria ed impresa contro il Milan, affronterà lo scontro diretto per la salvezza contro la Fiorentina senza Martin Erlic e Simone Bastoni.

Non solo il danno della sconfitta, in cui è stato protagonista in negativo nell’occasione del calcio di rigore per l’Inter, ma anche la beffa della squalifica per Wesley Hoedt, che salterà la partita casalinga contro la Sampdoria.

Infine, il Verona non potrà convocare Federico Dimarco contro il Genoa, dopo la meravigliosa prestazione nella vittoria contro il Parma.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

