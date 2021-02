Serie A 2020-2021, squalificati 20° giornata: Bentancur e Pellegrini saltano Juventus-Roma, fermati altri 8 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Milenkovic e Castrovilli della Fiorentina, Bentancur della Juventus, Pobega e Saponara dello Spezia, De Paul dell’Udinese, Patric della Lazio, Lopez del Sassuolo, Messias del Crotone e Pellegrini della Roma

E’ una lista infinita di squalificati quella del Giudice Sportivo dopo la ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Infatti, lo scontro diretto e big match tra Juventus e Roma si disputerà senza due titolarissimi, cioè Rodrigo Bentancur e Lorenzo Pellegrini, ammoniti nelle vittorie schiaccianti contro Sampdoria e Hellas Verona, che giocherà sul campo di un’Udinese orfano di Rodrigo De Paul, autore del gol vittoria contro lo Spezia, ma anche espulso per doppia ammonizione.

Proprio i liguri saranno costretti a giocare senza Riccardo Saponara e Tommaso Pobega, il primo ha ricevuto un rosso per doppio giallo e il secondo ha raggiunto il numero massimo di cartellini gialli da diffidato, contro il Sassuolo, che non potrà contare su Maxime Lopez dopo il pareggio all’ultimo secondo contro il Cagliari, ospite di una Lazio priva di Patric Gabarron, comunque assente per infortunio.

Il Milan ha battuto il Bologna, ma sfiderà il Crotone, che non potrà convocare Messias Junior dopo la sconfitta contro il Genoa, in cui è stato ammonito, mentre la Fiorentina non avrò a disposizione addirittura Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli, entrambi espulsi nel pareggio di Torino, nella sfida contro l’Inter.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

