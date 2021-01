Serie A 2020-2021, squalificati 18° giornata: fermati Romagnoli, Saelemaekers, Mancini, Vignali, Sau e Chiriches

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Mancini della Roma, Vignali dello Spezia, Sau del Benevento, Chiriches del Sassuolo, Romagnoli e Saelemaekers del Milan

La diciottesima giornata di Serie A ha regalato tantissimi gol e qualche verdetto definitivo per alcuni allenatori, che non saranno più sulle panchine delle loro ormai ex squadre per la diciannovesima giornata, nonché ultimo turno del girone di andata.

Eppure, non saranno gli unici assenti, visto che il Giudice Sportivo ha comunicato la lista degli squalificati.

Non solo il danno di aver perso malamente il derby contro la Lazio per la Roma, che dovrà fare a meno di Gianluca Mancini, ammonito già da diffidato, nella sfida contro lo Spezia, che non potrà contare su Luca Vignali, espulso per rosso diretto grazie all’intervento del Var nel pareggio eroico contro il Torino.

Dopo la clamorosa sconfitta contro il Crotone, piove sul bagnato in casa Benevento, visto che non sarà possibile convocare lo squalificato Marco Sau, che ha raggiunto il numero massimo di ammonizione, nello scontro diretto per la salvezza proprio contro i granata, che hanno cambiato allenatore.

Mentre il pareggio nel derby emiliano contro il Parma costerà l’assenza di Vlad Chiriches, che ha ricevuto un cartellino giallo da diffidato, al Sassuolo nello scontro diretto per i posti che conta l’Europa contro i capitolini biancocelesti.

Infine, continua l’emergenza del Milan, che non potrà schierare il capitano Alessio Romagnoli e Alexis Saelemaekers, il primo squalificato perché precedentemente diffidato e il secondo espulso per doppio giallo in meno di cinque minuti contro il Cagliari, nello scontro diretto contro l’Atalanta.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8641/files/allegati/8739/cu143.pdf

