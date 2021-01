Serie A 2020-2021, squalificati 16° giornata: 2 turni Nandez, fermati altri 4 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Ismajli dello Spezia, Nandez del Cagliari, Svanberg del Bologna, Castrovilli della Fiorentina, Goldaniga del Genoa

Le tante partite ravvicinate cominciano a farsi sentire per le squadre italiane, che chiuderanno questo mini ciclo di tre partite solo nel weekend.

Ma prima il Giudice Sportivo ha comunicato gli squalificati dopo la sedicesima giornata di Serie A, terzo turno infrasettimanale della stagione, con ben cinque giocatori a saltare il prossimo match di campionato.

Pesa l’espulsione per doppia ammonizione ricevuta nella clamorosa sconfitta casalinga contro il Benevento al Cagliari, che perderà Nahitan Nandez, che non potrà giocare nello scontro diretto per la salvezza contro una Fiorentina orfana di Gaetano Castrovilli, che ha raggiunto il numero massimo di cartellini gialli dopo l’ammonizione nella sconfitta contro la Lazio.

In realtà il centrocampista uruguayano salterà anche la sfida contro il Milan, visto che ha avuto due turni di squalifica.

Non solo il danno, ma anche la beffa per il Bologna, che non solo si è fatta rimontare dall’Udinese, ma il rosso, sempre per doppia ammonizione, di Mattias Svanberg, non permetterà ai felsinei di schierare lo svedese nello scontro diretto contro il Genoa, che dovrà fare a meno di Edoardo Goldaniga, reo di aver collezionato il giallo da diffidato nella sconfitta contro il Sassuolo, che gli vale un turno di squalifica.

Infine, dopo il clamoroso colpaccio a Napoli, lo Spezia non potrà schierare Ardian Ismajli nello scontro diretto contro la Sampdoria, visto che è stato espulso per doppio giallo.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8619/files/allegati/8717/cu133.pdf

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS