Serie A 2020-2021, squalificati 11° giornata: fermati Magallan, Haraslin, Akpa-Akpro e Thorsby

Sono 4 i giocatori fermati nell’11’ giornata di Serie A e che dovranno dunque saltare il prossimo turno di campionato. Sono Magallan del Crotone, Haraslin del Sassuolo, Akpa-Akpro della Lazio e Thorsby della Sampdoria.

Il difensore argentino Lisandro Magallan del Crotone è stato ammonito al 70′ di Crotone-Spezia, ricevendo la quinta ammonizione stagionale. Dovrà dunque scontare un turno di squalifica nella prossima gara di campionato, Udinese-Crotone, anticipo della 12° giornata di Seria A domani alle 18.30.

Rosso diretto invece per il giovane attaccante slovacco del Sassuolo, Lukas Haraslin, in Sassuolo–Benevento, giocata venerdì scorso. Bruttissimo fallo del neroverde su Gaetano Letizia sanzionato col rosso al 49′ del secondo tempo. Haraslin salterà il prossimo impegno di campionato del Sassuolo in trasferta al Franchi di Firenze.

La Lazio dovrà fare a meno del centrocampista ivoriano Akpa-Akpro in vista di Benevento–Lazio di domani sera. Il 28enne centrocampista ex Salernitana è stato ammonito al 59′ del secondo tempo in Lazio-Hellas Verona. Giallo che gli farà scattare la squalifica essendo la quinta sanzione ricevuta in stagione.

Quinta ammonizione in stagione anche per Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese è stato ammonito al 38′ di Napoli-Sampdoria. Mister Ranieri dovrà quindi rinunciare al suo soldatino norvegese per la prossima gara di campionato Hellas Verona-Sampdoria.

