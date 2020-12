Serie A 2020-2021, squalificati 10° giornata: fermati Ceccherini, Pedro e Petriccione

Nel corso della decima giornata di Serie A sono stati espulsi Petriccione del Crotone e Pedro della Roma, mentre Ceccherini, ammonito durante Hellas Verona-Cagliari, ha raggiunto la quinta ammonizione stagionale, facendo scattare la squalifica.

Saranno costretti a saltare il prossimo turno di Serie A Petriccione del Crotone, Pedro della Roma e Ceccherini dell’Hellas Verona.

Jacopo Petriccione è stato espulso al 49′ del secondo tempo in Crotone-Napoli (0-4). Il centrocampista friulano dovrà così saltare la prossima gara Crotone-Spezia, in programma sabato 12 dicembre (15:00).

Doppia ammonizione in Roma-Sassuolo di domenica scorsa per l’attaccante giallorosso Pedro. Lo spagnolo ha ricevuto il primo cartellino giallo all’11 del primo tempo, per poi abbandonare anticipatamente la gara per il secondo giallo ricevuto al 40′.

Mister Fonseca dovrà quindi rinunciare al fantasista spagnolo per la prossima gara di campionato del 13 dicembre, Bologna-Roma.

Il difensore 28enne dell’Hellas Verona, Federico Ceccherini, salterà la prossima gara che vedrà i gialloblù impegnati nell’impegnativa trasferta all’Olimpico con la Lazio, nel posticipo serale (20.45) di sabato 12 dicembre.

Ceccherini, infatti, al 22′ del primo tempo di Hellas Verona-Cagliari ha ricevuto il quinto cartellino giallo in stagione che ha fatto scattare automaticamente la squalifica.

Salteranno il prossimo turno anche il terzo portiere della Juventus, Carlo Pinsoglio, espulso dalla panchina per proteste nel derby di Torino, l’attaccante bianconero Alvaro Morata che dovrà scontare l’ultimo dei due turni di squalifica e il centrocampista dell’Udinese Tolgay Arslan che, visto il rinvio di Udinese-Atalanta per impraticabilità del campo di domenica scorsa, dovrà scontare il turno di squalifica (5° ammonizione ricevuta in Lazio-Udinese della nona giornata) sabato prossimo per Torino-Udinese.

