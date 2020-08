Serie A 2019-2020, Top 11 Under 21 secondo Kickest

Qualche giorno fa, tramite il proprio profilo Instagram, Kickest, portale specializzato nelle statistiche riguardanti il mondo del calcio, con un post ha messo a confronto la top 11 under 21 della Serie A con quella della Premier League.

Con il campionato concluso da poco più di una settimana è tempo di tirare le somme. Un aspetto molto interessante da valutare, inerente all’annata appena conclusa, è l’utilizzo delle giovani promesse. Nonostante il nostro amato campionato – in base ai dati del Cies (l’Osservatorio del Calcio) – sia solo in quarta posizione in quanto a utilizzo di under 21, considerando solo i top 5 campionati europei, quest’anno più di altri parecchi ragazzi hanno dimostrato di valere la Serie A.

Secondo Kickest, i migliori under 21 della Serie A 2019/2020 scenderebbero in campo con un 4-2-3-1. Tra i pali troviamo Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan nonostante i suoi 21 anni è già alla sua quinta stagione da titolare; numeri impressionanti per un ragazzo della sua età. Lo slot da terzino destro è occupato da Muldur, il ragazzo turco è stato protagonista indiscusso del finale di stagione del Sassuolo. La coppia di centrali difensivi è composta da De Light e Bastoni, se il primo, nonostante le difficoltà di inizio campionato, non è una sorpresa, il secondo sì. Il centrale neroazzurro, nel corso della stagione, è riuscito a imporsi e farsi notare da Conte che non può più farne a meno. Sulla sinistra, invece, troviamo Luca Pellegrini; il terzino quest’anno ha vestito la maglia del Cagliari, con cui è riuscito a ottenere una certa costanza di rendimento. Per quanto concerne la mediana troviamo protagonisti Elmas e Tonali, una coppia in grado di garantire quantità e, soprattutto, qualità. Il terzetto offensivo, a sostegno dell’unica punta, è composto da Zaniolo, Kulusevski e Rafael Leao. Il gioiello della Roma è una conferma, vista la passata stagione. Lo svedese e il portoghese sono, invece, delle new entry. Infine, unica punta Dušan Vlahović; il serbo non ha forse la maturità e la costanza degli altri appena citati, ma le sue qualità, se pur apprezzate a sprazzi, sono davvero invidiabili.

