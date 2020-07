Serie A 2019-2020, squalificati 35° giornata: fermati Gasperini, Di Biagio e 13 calciatori

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare per una giornata di campionato Bourabia del Sassuolo, Bennacer e Theo Hernandez del Milan, Gasperini dell’Atalanta, Brugman del Parma, Sabelli del Brescia, Colley e Vieira della Sampdoria, Lerager del Genoa, Castrovilli della Fiorentina, Barella dell’Inter, Di Biagio e Bonifazi della Spal, Troost-Ekong dell’Udinese e Lazzari della Lazio

Diversi squalificati per la 35° giornata di Serie A, 16° turno del girone di ritorno, da parte del Giudice Sportivo.

Stangata per il Milan, che dopo aver battuto il Sassuolo dovrà fare a meno di Ismail Bennacer e Theo Hernandez nel big match contro l’Atalanta, orfano del tecnico Gian Piero Gasperini dopo il litigio nella vittoria contro il Bologna, mentre gli emiliani non potranno contare su Mehdi Bourabia, espulso, contro il Napoli, che ha perso contro il Parma, che non avrà a disposizione Gaston Brugman, ammonito da diffidato, a Brescia, senza Stefano Sabelli.

Il derby ha avuto brutte conseguenze per Sampdoria e Genoa, che dovranno fare a meno di Omar Colley, Ronaldo Vieira e Lukas Lerager contro Juventus e Inter, contro cui la Fiorentina ha perso Gaetano Castrovilli per la trasferta di Roma, mentre i nerazzurri non potranno contare sullo squalificato Nicolò Barella.

Infine, la Spal a Torino non sarà aiutata da Gigi Di Biagio, espulso nella debacle casalinga contro la Roma, oltre a Kevin Bonifazi, espulso per doppia ammonizione, mentre l’Udinese ospiterà il Cagliari senza William Troost-Ekong dopo l’ammonizione contro la Juventus e la Lazio giocherà senza Manuel Lazzari a Verona, dopo il giallo contro il Cagliari da diffidato.

Ecco il comunicato ufficiale con tutti gli squalificati e i dettagli delle motivazioni:

