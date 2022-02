Senegal-Egitto canali TV-diretta Streaming: orario e formazioni finale Coppa d’Africa 6-2-2022

Dove vedere Senegal-Egitto, match valido per la finale di Coppa d’Africa. La partita si giocherà domenica 6 febbraio alle 20:00 allo Stadio Olembé Stadium di Yaoundé. Senegal Egitto sarà visibile sia in diretta su Eurosport 2 e Discovery+.

La Coppa d’Africa sta per giungere alla sua conclusione. Domenica prossima si conoscerà la vincitrice della competizione nella sfida tra il Senegal e l’Egitto. Il Senegal è imbattuto ed ha terminato come primo in classifica a cinque punti nel girone assieme a Guinea, Malawi e Zimbabwe. I Leoni della Teranga sognano la prima vittoria storica della competizione affidandosi ai loro uomini più importanti come Kalidou Koulibaly e Sadio Mané.

La squadra allenata da Aliou Cissé ha avuto un cammino non troppo complicato. Ha battuto comodamente Capo Verde per 2-0 agli ottavi per poi approdare ai quarti dove ha incontrato la Guinea Equatoriale contro cui ha vinto 3-1. Avversario accessibile anche in semifinale dove, con lo stesso risultato, il Senegal ha avuto la meglio sul Burkina Faso, guadagnandosi il pass per la finale.

Non è una neofita, invece, l’Egitto che ha già vinto la competizione nel 2010. Gli egiziani sono arrivati secondi nel girone insieme alla Nigeria, grande favorita della competizione ma poi eliminata, Sudan e Guinea-Bissau. Proprio la rete del nigeriano Iheanacho ha inflitto l’unica sconfitta per l’Egitto che ha realizzato un cammino piuttosto sofferto. Infatti, ci sono voluti i calci di rigore contro la Costa d’Avorio agli ottavi dove a siglare il penalty della vittoria è stato sempre il solito Mohamed Salah.

Neanche le altre partite sono terminate nei 90 minuti regolamentari. Ai quarti l’Egitto ha trionfato solo nei tempi supplementari per 2-1 contro il Marocco di Achraf Hakimi con una rete di Mahmoud Hassan, attaccante dell’Aston Villa. In semifinale contro il Camerun ancora una volta si è giunti ai calci di rigore dopo lo 0-0 nei primi 120 minuti. Clamorosamente i camerunensi hanno fallito tre rigori su quattro consentendo, senza troppi problemi, l’accesso in finale alla Nazionale di Carlos Queiroz.

Dove vedere Senegal-Egitto in diretta TV e Streaming

Partita: Senegal-Egitto

Senegal-Egitto Data: 6 febbraio

6 febbraio Orario: 20.00

20.00 Canale tv: Eurosport 2 (canale 211) e Discovery+

Eurosport 2 (canale 211) e Discovery+ Streaming: Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+

La finale tra Senegal ed Egitto, in programma per domenica 9 febbraio alle ore 20:00, sarà visibile in pay-per-view. In Italia, infatti, la competizione è stata acquistata dalla piattaforma a pagamento Discovery+, servizio di Discovery, ma anche da Eurosport Player (anche su TIMVISION) con tutte le 52 trasmesse integralmente in diretta streaming e on-demand.

La finale, dunque, verrà trasmessa in streaming su Discovery+ ma sarà fruibile anche su Eurosport 2, canale numero 211 di Sky e visibile anche su DAZN.

Senegal-Egitto, le ultimissime

4-3-3 per il Senegal. A porta E. Mendy difenderà i pali e davanti a lui la difesa con l’azzurro Koulibaly e Diallo e come terzini Sarr e Ciss. Per il centrocampo, dovrebbero esserci dal primo minuto Gana Gueye e N. Mendy al fianco di Kouyate. Nel reparto offensivo Diedhiou e Dieng assieme alla punta di diamante della Nazionale, Mané.

Stesso modulo anche per l’Egitto. Gabal a porta e la difesa composta da Fathi, El Wensh, Abdelmonem e Elneny. In mediana dovrebbero partire da titolari Ashour, El Soleya ed El Fotouh. In attacco Marmoush e Mohamed dietro l’indistruttibile Salah.

Senegal-Egitto, le probabili formazioni

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss; Gana Gueye, N. Mendy, Kouyate; Mane, Diedhiou, Dieng.

Egitto (4-3-3): Gabal; Fathi, El Wensh, Abdelmonem, Elneny; Ashour, El Soleya, El Fotouh; Salah, Marmoush, Mohamed.

