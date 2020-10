Migliori seggiolini per auto e dispositivi anti abbandono

Nel corso degli ultimi anni, abbiamo assistito a numerose notizie di cronaca che hanno costretto lo stato a varare alcune leggi per tutelare i minori lasciati in auto. Proprio per questo motivo sono stati introdotti sul mercato alcuni dispositivi che allertano i genitori quando escono dall’auto dimenticandosi il proprio figlio visto che questa dimenticanza ha prodotto nella maggior parte dei casi la morte del bambino.

Infatti secondo una statistica dal 1998 al 2017 sono deceduti più di 600 minori al di sotto dei tre anni, un numero che non può passare inosservato. Secondo il professore di fisiologia molecolare David Diamond della University of South (Florida), questo atto non può essere solo giudicato ma anche capito. Alla base di questo atto, la dimenticanza, può anche essere un fattore normale che capita nel genere umano creando dei veri e propri blackout spesso causati da forte stress, tensione emotiva, mancanza del sonno e molte altre cose.

Dispositivo anti abbandono – quali acquistare

Cosa accade quando un bambino viene lasciato in auto? Quando ci si dimentica di un minore lasciandolo tanto tempo in auto, la temperatura all’interno del veicolo inizierà a cambiare procurando uno sbalzo termico nel bambino che salirà o scenderà molto più rapidamente rispetto ad un adulto provocandone una morte rapida per idratazione o ipotermia. Siccome è un fenomeno non troppo raro che sta prendendo piedi in questi ultimi anni, con la legge in vigore e preannunciata dal Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, si è reso obbligatoria l’installazione di dispositivi antiabbandono.

Con l’approvazione di questa legge in vigore dal 1 Luglio 2019 e modificandone l’articolo 172 del Codice stradale, le sanzioni per la mancata installazione saranno tra gli 81 e i 326 euro e in caso di recidiva anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori dispositivi antiabbandono disponibili sul mercato suddivisi principalmente in base alla qualità del prodotto, al rapporto qualità-prezzo e alle funzionalità aggiuntive che rendono il tuo bambino sicuro.

Chicco Oasys 0+ UP

Il Chicco Oasys o+ Up è il seggiolino per eccellenza e il primo realizzato con allarme anti-abbandono. Questo modello è stato realizzato in collaborazione con Samsung ed è dotato di sensori Bebè Care collegati ad un app scaricabile gratuitamente e disponibile sullo store di Samsung. Una volta scaricata l’applicazione si creerà un account famiglia con la registrazione di 5 numeri telefonici che saranno chiamati in caso di emergenza. Infatti il seggiolino rivelerà automaticamente se il bambino è ancora in auto quando uscite e vi avviserà con una notifica sia visiva che acustica entro i 40 secondi. Successivamente si attiveranno chiamate di emergenza ai 5 numeri inseriti.

Specifiche tecniche

Brand: Chicco | Modello: Oasys 0+ UP | Dimensioni: 73,5 x 47,6 x 46 cm | Peso: 9,66 Kg | Peso: 0-13 Kg |

Chicco 04079132310000 OASYS 0+ UP BEBECARE, Nero Oasys 0+ UP è approvato per la taglia 0+ (0-13 kg). L'ovetto è facile da installare, con o senza base. Compatibile con Duo System Style Go Up Crossover.

La base, che è sempre inclusa, consente un'installazione rapida e semplice dell'ovetto in auto con la cintura a 3 punti. Posizionare il passeggino in auto è più facile che mai.

Chicco BebèCare è il primo sistema integrato nel sedile che aiuta i genitori a ricordare la presenza del bambino in auto con 2 diversi livelli di allarme.

Il riduttore della seduta viene utilizzato fino a quando il bambino pesa 6 kg. Progettato per garantire il massimo comfort e posizionamento del seggiolino ai neonati.

Chicco BebèCare Easy Tech

Questo modello potrà essere collegato al vostro seggiolino e svolgere con precisione la funzionalità di antiabbandono. Infatti è un dispositivo esterno che potrete agganciare alla cintura di sicurezza del seggiolino o agli spallacci e si collegherà all’applicazione scaricabile dal sito ufficiale o dal playstore. E’ dotato di funzionalità Bluetooth per la sincronizzazione e vi avviserà con un segnale acustico se dimenticate vostro figlio in auto.

Specifiche tecniche

Brand: Chicco | Modello: Bebecare | Dimensioni: 16 x 11 x 2,5 cm | Caratteristiche: 2 liveli d’allarme, APP sincronizzatile, Bluetooth

Offerta Chicco Bebècare Easy-Tech, Sistema Anti-Abbandono, Bianco / Blu Il dispositivo è universale: può essere utilizzato sia sui seggiolini già presenti sul mercato che sui nuovi seggiolini, senza alterarne le performance di sicurezza

Dopo averlo agganciato alle cinture del seggiolino o dell'auto, basta chiuderlo ed il gioco è fatto

La prima installazione e il relativo utilizzo del sistema richiedono solo pochi minuti; la connessione per gli utilizzi successivi è completamente automatica, basta solo chiudere il dispositivo

Scaricare l'app gratuita Bebècare, creare un "account famiglia" con un'unica password e inserire i numeri ai quali verrà inviato un messaggio di allarme in caso di emergenza

Livello di allarme 0: se il genitore si allontana dall'auto con lo smartphone, lasciando il bimbo a bordo, Chicco BebèCare invia una prima notifica sullo smartphone

Digicom Tippy

Questo modello è stato realizzato dalla Digicom e a differenza di altri appena descritti si presenta come un cuscino, il Tippy. Non è un semplice cuscino ma ha una funzionalità smart dotata di bluetooth che avviserà in caso il bambino sia ancora in auto quando uscite. E’ un cuscino intelligente che viene posizionato all’interno del vostro seggiolino e sarà connesso all’applicazione scaricabile direttamente dal Playstore. Se vi allontanerete dall’auto, il cuscino rileverà il peso del piccolo e invierà una notifica al vostro telefono. Avrete a disposizione poco tempo per tornare in auto prima che il sistema invi sms ai numeri telefonici d’emergenza precedentemente inseriti sull’applicazione inviando ai numeri anche le coordinate geografiche dell’auto.

Specifiche tecniche

Brand: Digicom | Modello: Tippy | Dimensioni: 73,5 x 47,6 x 46 cm | Peso: 9,66 Kg | Peso minimo: 1 Kg | Peso massimo: 13 Kg

TIPPY PAD dispositivo anti abbandono Sistema anti abbandono Conforme alla legge 122/2019 facilmente installabile sui seggiolini auto (esito crash test positivo)

Il cuscinetto, posizionato sul seggiolino, rileva la presenza del bambino dialogando via Bluetooth con l’apposita applicazione e lanciando un primo livello di allarme, sonoro e visivo, sullo smartphone qualora l’adulto lasciasse la vettura con il bimbo a bordo.

Se l’adulto non torna indietro entro 40 secondi, partono in automatico 2 sms a due numeri di emergenza con geolocalizzazione dell’allarme nei pressi dell’auto (Allarme Livello 2)

Senza fili, durata della batteria 4 anni con un uso medio di 2 ore al giorno

Non emette radiazioni nocive

Baby Seat Alarm Anti abbandono

Questo modello del brand Alkor è un dispositivo anti abbandono che andrà agganciato al vostro seggiolino e che rileverà se il piccolo sarà ancora in auto quando voi vi allontanante. Rileverà automaticamente la presenza del piccolo in auto e vi invierà una notifica sonora che visiva. Funziona in modalità wireless e supporta un carico massimo di 30 Kg.

Specifiche tecniche

Brand: Alkor Group | Modello: AKRAP3 | Dimensioni: 20x10x10 cm | Peso: 299 grammi | Peso minimo: 1 Kg | Peso massimo: 30 Kg

Kiwy iFeel dispositivo antiabbadono

Questo modello della Kiwi dal nome Ifeel è un dispositivo antiabbandono che potrà essere collegato su un qualsiasi seggiolino a vostra disposizione e che si attiverà nel momento in cui il genitore è lontano di almeno 20 metri e il bambino è ancora in auto. Si collega tramite la sua applicazione scaricabile sia sul playstore Android che sull’Apple Store di iOS. Inoltre avviserà anche se il bambino si è slacciato le cinture in modo volontario o involontario dandovi modo di intervenire se state in auto.

Specifiche tecniche

Brand: Kiwy | Modello: Ifeell | Dimensioni: 5 x 9 x 2,8 cm | Peso: 699 grammi | Peso minimo: 1 Kg | Peso massimo: 30 Kg

Offerta KIWY - iFeel - Dispositivo Anti-Abbandono per Seggiolino Auto/by Kiwy - F8001, nero L'innovativo sensore antiabbandono di Kiwy dialoga attraverso l'applicazione ifeel di Kiwy gratuita per iOS e Android: il genitore/tutore viene avvertito tramite una notifica di allarme

Kiwy iFeel allarme per il seggiolino auto si attiva quando il bambino resta seduto sul seggiolino ed il genitore/tutore si allontana per piĂą di 20 metri

iFeel ha il sensore per le cinture che dialogano attraverso l'applicazione ifeel: avvisa con allarme a seguito dello sganciamento delle cinture involontario o volontario da parte del bambino

Il sensore seggiolino auto anti abbandono iFeel di Kiwy non modifica nessuna caratteristica/seduta del tuo seggiolino auto

Facile da installare; con cavo carica batteria e cacciavite per l'installazione incluso

Remmy – Versione Singola – No Start & Stop

Il dispositivo della Remmy è uno dei prodotti più gettonati proprio per il rapporto qualità-prezzo. E’ facile da usare e può essere collegato a qualsiasi seggiolino per auto. Ha diverse funzionalità tra cui quella di rilevare se il bambino è stato lasciato in auto o anche se il piccolo si slaccia le cinture durante la corsa. Se spegnete l’auto e non sollevate il bambino dal seggiolino, il dispositivo emetterà un segnale acustico che non potrà essere interrotto fin quando non provvedete.

Specifiche tecniche

Brand: Remmy | Modello: Versione singola | Dimensioni: 19,7 x 10,1 x 5,5 cm | Peso: 299n grammi | Peso minimo: 3 Kg | Peso Massimo: 40 Kg |

Offerta Remmy Dispositivo Anti Abbandono per Seggiolino Auto Bambini 0-4 anni Sistema con Allarme Presa Accendisigari Auto Standard (NO Start and Stop) âś… SICUREZZA - Proteggi i tuoi bambini applicando al seggiolino auto l'antiabbandono Remmy

✅ PRATICITÀ - Remmy si collega alla presa accendisigari in 2 minuti e assicura il comfort totale per il tuo bebè.

âś… VERSATILITĂ€ - Dispositivo per auto standard o con Start and Stop, anche in versione doppia per 2 seggiolini

âś… BREVETTATO - L'unico dispositivo brevettato progettato da un'azienda italiana.

✅ BONUS - Richiedi il bonus governativo di 30€ sul sito bonusseggiolino

