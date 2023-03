Scontri tra tifosi del Napoli e l’Eintracht di Francoforte

Scontri violenti in città tra i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht di Francoforte. La polizia costretta a placare gli animi.

Il Napoli aspetta il suo destino. Gli azzurri, per la prima volta nella storia, hanno la concreta possibilità di qualificarsi ai quarti di Champions League. Il vantaggio dell’andata contro l’Eintracht di Francoforte è sostanzioso ma non basta a far star tranquilla la squadra di Luciano Spalletti e tutto si deciderà al Maradona.

Ma la sfida sembra essere cominciata già prima della partita e fuori dal campo. Sono 600 i tifosi tedeschi accorsi nel capoluogo campano per poter vedere la propria squadra. Eppure, i tifosi dell’Eintracht non hanno nessuna intenzione di passare inosservati, tanto da aver creato scontri in città. Il motivo del malcontento e della rabbia è dovuto al divieto della vendita dei biglietti per il settore ospiti.

La città napoletana, dunque, è stata invasa dai supporters tedeschi che hanno creato danni e tafferugli nella città: bidoni della spazzatura rovesciati, negozi ed auto danneggiate. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno cercato di fronteggiare la rabbia tedesca. Questo ,però, ha scatenato la risposta dei napoletani che hanno reagito alle provocazioni.

Il cuore degli scontri è stata Piazza del Gesù dove i tedeschi erano stati scortati. Le strade del centro sono state blindate anche per gli scontri che ci sono stati sui mezzi pubblici. Sono state raddoppiate, dunque, le misure di sicurezza. Già nella notte, tra l’altro, alcuni tifosi del Napoli sono stati allontanati dall’Hotel Caracciolo, dove alloggiavano i tifosi ospiti che si sono fatti subito sentire anche in virtù degli scontri che c’erano stati anche all’andata.

Sui social continuano a girare video e foto dell’accaduto, ripresi dagli abitanti del posto che increduli assistevano a quanto succedeva fuori le proprie case. Migliaia di petardi e lacrimogeni lanciati tra le due tifoserie, con la polizia che è dovuta intervenire con mezzi blindati.

La sensazione è che tutto questo potrebbe proseguire. Anche durante lo svolgimento della partita, infatti, alcuni facinorosi tedeschi sembrano voler riversarsi nelle strade per creare disagio. Questa piccola macchia ha quasi rovinato del tutto la magia del popolo napoletano che non vuole assolutamente perdersi, sul campo, una serata che è a tutti gli effetti potrebbe essere indimenticabile.