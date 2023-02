Scherma, l’Italia chiude con nove medaglie gli Europei cadetti a Tallinn

Scherma, Europei cadetti: dalle pedane italiane arrivano grandi soddisfazioni per l’Italia in tutte le arme. Sono nove gli allori conquistati dalla spedizione azzurra (cinque ori, due argenti e due bronzi), con gli acuti di Vittoria Pinna e Leonardo Cortini, campioni europei rispettivamente nel fioretto femminile e nella spada maschile, a risaltare sull’insieme di una squadra capace di superare il record di medaglie (7) ottenuto lo scorso anno a Novi Sad.

L’Italia si è presa la scena agli Europei cadetti (categoria Under 17) conclusisi ieri sulle pedane di Tallinn (Estonia). La spedizione azzurra è padrona del medagliere con un bottino di nove allori conquistati e, oltre ad aver messo in mostra una squadra di fiorettisti assolutamente dominante, si è tolta lo sfizio di migliorare ulteriormente il record di sette medaglie (7) ottenuto lo scorso anno a Novi Sad (Serbia).

Vittoria Pinna (in alto) e Greta Collini (in basso), campionessa e vicecampionessa europea nel fioretto, categoria cadetti. Foto dall’account Twitter della Federscherma (@Federscherma)

Si è iniziato nella giornata di martedì, 21 febbraio, con il doppio oro conquistato da Vittoria Pinna e Leonardo Cortini nelle prove di fioretto femminile e spada maschile. La pisana ha avuto la meglio sulla compagna di squadra Greta Collini con il punteggio di 15-13, nell’unico assalto ostico che si è trovata a tirare in una giornata che l’aveva vista concedere un massimo di 8 stoccate, in semifinale, alla moldava Josan.

Proprio l’argento di Collini impreziosisce un trittico di medaglie cui si aggiunge il già menzionato oro di Cortini, capace di superare 15-12 il polacco Wojceiehowski in finale. Una medaglia arriva anche dalla prova di fioretto individuale maschile, con Mattia De Cristofaro che cede le armi, 15-12, solo all’israeliano Eitan Lamberger in semifinale.

Tripudio nelle prove a squadre

Il bottino migliore, tre ori, un argento e un bronzo, giunge comunque dalle prove a squadre. Ad inaugurare la serie la prova delle fiorettiste che, oltre alla campionessa e vicecampionessa europea in carica, Pinna e Collini, schierava Maria Vittoria Beretta e Sofia Giordani. Le “Azzurre” si sono imposte 45-36 sulla Polonia, dopo che nei quarti di finale avevano rimontato Israele nell’assalto più complicato della giornata.

Si tinge d’argento la spada maschile che, oltre al campione d’Europa Cortini, schierava Dario Benedetti, Ettore Leporati e Cristiano Sena. Quartetto azzurro che deve arrendersi all’Ungheria vincitrice per 45-32 in finale.

Corrono qualche rischio, ma alla fine ottengono il bronzo, Elisabetta Borrelli, Gaia Cafara, Giada Likaj e Benedetta Stangoni, rappresentanti della sciabola azzurra. Avanti 40-30 sulla Polonia, dopo l’ottavo assalto, Borrelli ha dovuto sudare freddo prima di mettere a segno la stoccata vincente sul 44-42 contro Gabriela Wojcik.

Chiudono gli ori di fioretto e sciabola maschile conquistati ieri, nella giornata conclusiva per ciò che riguardava la categoria cadetti. Mattia De Cristofaro, Fernando Scalora, Elia Pasin e Jacopo Poggio hanno avuto la meglio su Israele, di quel Lamberger che ci aveva fatti versare lacrime a livello individuale, prima di chiudere con un agevole 45-36 sulla Gran Bretagna finalista.

Gli sciabolatori Francesco Pagano, Massimo Sibillo, Matteo Ottaviani e Leonardo Reale hanno sudato contro l’Ungheria, in un match concluso sul filo del rasoio, 45-44, da una stoccata dello stesso Reale su Vajda, prima di imporre un autorevole 45-30 alla Romania e garantire la nona medaglia a un’Italia che da oggi, e fino al 28 febbraio, nutrirà nuove ambizioni di medaglia negli Europei Under 20 (juniores).

Categoria che in stagione ci ha visti collezionare oltre 40 medaglie in Coppa del Mondo, mettendo in vetrina talenti come Vittoria Fusetti, vincitrice di tre tappe su tre nella sciabola femminile, Carlotta Ferrari, che insieme alle compagne Matilde Calvanese e Greta Collini ha regalato un podio tutto azzurro nell’ultima tappa di fioretto femminile, tre settimane fa a Jena, o Simone Mencarelli, spadista, che come la Ferrari si trova al vertice della classifica di Coppa, avendo conquistato due ori, un argento e un bronzo nelle quattro prove individuali disputate.