Schedina pronta 1ª giornata Serie B 2025-26: Pronostici per le partite del 22-23-24-25 agosto

La Serie B 2025-2026 apre ufficialmente i battenti con una prima giornata ricca di match interessanti e insidie per chi punta a preparare una schedina vincente. Si parte venerdì 22 agosto con l’anticipo Pescara-Cesena, mentre il weekend regalerà sfide ad alta intensità come Empoli-Padova, Palermo-Reggiana, Monza-Mantova e il big match Frosinone-Avellino. A chiudere il turno, Sampdoria-Modena lunedì 25 agosto alle 20:30. Di seguito, trovi la schedina consigliata, le analisi partita per partita e i migliori spunti per le scommesse.

Pescara – Cesena (22/08 ore 20:30)

All’Adriatico si apre il campionato con un match molto equilibrato. Il Pescara arriva da tre Under 2.5 consecutivi, mentre il Cesena non perde da quattro trasferte e non subisce gol da tre gare esterne. La partita potrebbe vivere di fiammate improvvise, ma le statistiche suggeriscono prudenza.

Pronostico consigliato: X2

Alternative: Gol (1.80) | 12+Over 2.5 (2.35)

Empoli – Padova (23/08 ore 19:00)

L’Empoli parte favorito: in casa segna con regolarità e ha ottenuto tre Over 2.5 consecutivi. Il Padova arriva da cinque risultati utili di fila, ma le quote danno fiducia agli azzurri.

Pronostico consigliato: 1

Alternative: Over 0.5 1T (1.40) | 1X (1.22)

Virtus Entella – Juve Stabia (23/08 ore 19:00)

L’Entella è imbattuta da 32 gare consecutive, un dato che parla da solo. La Juve Stabia però è squadra capace di accelerazioni improvvise e, in trasferta, cerca riscatto dopo tre partite senza segnare. Match da gol.

Pronostico consigliato: GG

Alternative: Over 1.5 (1.37) | X2 (1.47)

Monza – Mantova (23/08 ore 21:00)

Il Monza non vince da otto partite in casa e vuole invertire la tendenza, mentre il Mantova arriva con entusiasmo e meno pressioni. Le quote favoriscono i brianzoli, ma occhio alle sorprese.

Pronostico consigliato: 1

Alternative: 12+Over 1.5 (1.67) | Over 1.5 (1.30)

Palermo – Reggiana (23/08 ore 21:00)

Al Barbera i rosanero hanno segnato in 14 gare consecutive e si presentano con ottime credenziali. La Reggiana però è reduce da 5 Over 2.5 di fila e vorrà giocarsi le sue carte. Gara che promette spettacolo.

Pronostico consigliato: 1

Alternative: 1X (1.17) | Under 1.5 1T (1.35)

Spezia – Carrarese (24/08 ore 19:00)

Allo stadio Picco lo Spezia cerca i tre punti per iniziare bene la stagione. La Carrarese, neopromossa, porta entusiasmo ma in trasferta soffre: 14 gare senza vittoria fuori casa.

Pronostico consigliato: 1

Alternative: 1X (1.15) | No Gol (1.83)

Venezia – Bari (24/08 ore 19:00)

Il Venezia arriva da 3 Over consecutivi e gioca un calcio offensivo, mentre il Bari è squadra compatta ma in trasferta fatica: non vince da sei gare. Partita dal pronostico aperto.

Pronostico consigliato: X2

Alternative: Over 1.5 (1.40) | Gol (1.95)

Catanzaro – Südtirol (24/08 ore 21:00)

Sfida equilibrata al Ceravolo: il Catanzaro vuole riscattarsi dopo un’annata altalenante, mentre il Südtirol punta sulla solidità difensiva. Gara che potrebbe decidersi negli episodi.

Pronostico consigliato: X

Alternative: Over 1.5 (1.35) | No Gol (1.87)

Frosinone – Avellino (24/08 ore 21:00)

Big match di giornata. L’Avellino è reduce da 11 vittorie consecutive e ha sempre segnato nelle ultime undici gare. Il Frosinone, però, ha dalla sua un rendimento casalingo solido e vorrà frenare la corsa degli irpini.

Pronostico consigliato: Under 2.5

Alternative: 1X (1.30) | Gol (2.00)

Sampdoria – Modena (25/08 ore 20:30)

I blucerchiati hanno ritrovato compattezza e in casa vengono da 3 risultati utili consecutivi. Il Modena segna spesso, ma concede altrettanto: quattro Over 2.5 di fila in trasferta.

Pronostico consigliato: GG

Alternative: 12 (1.30) | 1+Over 1.5 (3.10)

🎁 Ecco i migliori Bonus di Benvenuto dei Bookmakers Confrontare le quote è importante, ma se sei un nuovo utente, scopri anche i bonus di registrazione più vantaggiosi 👇 🔹 EUROBET 🎯 Welcome Bonus Sport

💥 Bonus fino a 1000€ + 7€ al deposito Scommesse Vai al sito

🔹 StarVegas 🎁 Bonus di Benvenuto

💥 500 Free Spin alla registrazione + 500€ senza deposito richiesto Vai al sito

🔹 ADMIRALBET 🎯 Registrati con SPID e ricevi:

💥 500 FREE SPIN + 4.500€ BONUS Vai al sito

Schedina pronta 1ª giornata Serie B