Schedina Live, l’app per monitorare le vostre scommesse

Per tutti gli amanti delle scommesse sportive e sul calcio in particolare, eccovi Schedina Live, l’applicazione gratuita che vi permettere di tenere sotto controllo in tempo reale le vostre giocate. L’applicazione è disponibile sul Play Store di Google Android.

Controllare le vostre schedine non sarà mai stato così semplice. Schedina Live, infatti, è in grado di visualizzare risultati di calcio in tempo reale di oltre 400 campionati diversi, ma soprattutto permette dola sua punta di controllare la schedina in maniera “Live” e automatizzata.

Il funzionamento è molto semplice ed intuitivo. Bisogna inserire all’interno dell’applicazione i dati della propria scommessa e il sistema sarà in grado di visualizzare la reale vincita o perdita. E non serve tenere sempre aperta l’app, in quanto sarete avvistati da delle notifiche sul vostro smartphone o altro dispositivo.

All’interno dell’applicazione Schedina Live troverai anche una comodissima sezione dedicata ai pronostici che fornisce previsioni sui risultati calcolati tramite metodi matematici statistici in base agli scontri passati diretti e con squadre comuni, pronosticando il risultato più veritiero.

Altro punto a favore di quest’applicazione è che nonostante sia gratuita non sono presenti al suo interno banner pubblicitari invasivi, ed è inoltre possibile abilitare il risparmio energetico dall’app stessa per tenere attive solo le funzioni necessarie.

L’applicazione è strutturata sulle seguenti sezioni:

HOME : in questa sezione potrai visualizzare in “Live” tutte le partite del giorno scorrendo il programma futuro tramite freccette.

: in questa sezione potrai visualizzare in “Live” tutte le partite del giorno scorrendo il programma futuro tramite freccette. LIVE : in questa sezione troverai tutte le partite che giocano in quel determinato momento.

: in questa sezione troverai tutte le partite che giocano in quel determinato momento. LE MIE SCHEDINE : in questa sezione è possibile inserire tutte le giocate da voi scommesse con le relative puntate.

: in questa sezione è possibile inserire tutte le giocate da voi scommesse con le relative puntate. STATISTICHE : in questa sezione troverai tutte le informazioni sulle scommesse giocate.

: in questa sezione troverai tutte le informazioni sulle scommesse giocate.

