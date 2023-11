Scandalo Scommesse Tonali fuori anche da EA FC 24

Dopo il danno della squalifica per 10 mesi, per il centrocampista del Newcastle anche la beffa di non apparire nel più popolare videogioco di calcio.

Lo scandalo scommesse degli ultimi mesi continua ad avere effetti, anche collaterali, sui calciatori coinvolti. Tra le ultime notizie quella relativa alla rimozione di Sandro Tonali dal videogame EA Sports FC24. Il centrocampista del Newcastle a quanto si dice, non sarà selezionabile tra gli oltre 19 mila giocatori disponibili nel popolarissimo videogioco. Uno nuovo smacco per il ventitreenne di Lodi, ma ovviamente non è la notizia peggiore che il calciatore ha ricevuto nell’ultimo periodo. È di dieci mesi la squalifica ingiunta all’ex milanista, a cui si aggiunge un’ammenda di 20 mila euro. In seguito alla pubblicazione della sentenza da parte della Federcalcio, è arrivata immediata l’estensione internazionale della sua squalifica. Infatti la documentazione relativa al suo caso è stata inviata al Newcastle, che si è trovato nell’impossibilità di schierare il calciatore italiano in Premier League.

Il caso scommesse e la ludopatia

Il caso è esploso da un’indagine della procura di Torino su alcune piattaforme di scommesse illegali. Si tratta di siti di scommesse, che operano in Italia senza la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Siti che fanno concorrenza a quelli legali, anche se questi offrono garanzie di sicurezza e i bonus più alti visibili su miglioribonusscommesse.net. Il fenomeno del gioco illegale, ha fatto venire fuori le puntate di due calciatori, oltre a Tonali, anche Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus. A dimostrazione che il betting illegale, nonostante l’abbondanza di siti con licenza e di bonus scommesse di benvenuto allettanti, sia ancora fiorente. La violazione imputata è quella dell’articolo n. 24 del CGS secondo il quale i calciatori non possono effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIFA FIGC e UEFA. Inoltre come si legge sul sito della Federcalcio, Sandro Tonali squalificato dal campo per 10 mesi, affetto da ludopatia, dovrà prendere parte a un piano terapeutico della durata di otto mesi. Questo comprende un ciclo di 16 incontri pubblici da tenersi presso associazioni sportive e centri federali e si recupero sul territorio. La squalifica iniziale in realtà era di 18 mesi, otto dei quali però sono stati tramutati in queste prescrizioni alternative. Dunque un periodo decisamente difficile per il centrocampista, che ovviamente salterà anche le eventuali convocazioni in nazionale. Tonali sarà disponibile a tornare in campo a partire dal 27 agosto. Il che rende complicato il suo rientro anche in Premier League, il cui campionato in quella data sarà già cominciato. A questo si aggiunge anche la beffa di non essere più presente nella rosa dei giocatori selezionabili nel più popolare videogioco di calcio.

Il ruolo di Corona

Nello scandalo scommesse, ha giocato un ruolo anche Fabrizio Corona che a partire dal mese di agosto, ha cominciato a diffondere affermazioni sulla dipendenza da gioco di alcuni calciatori, minacciando di fare il nome di altri atleti coinvolti. Per farlo, l’ex paparazzo, sempre abile nel catturare l’attenzione mediatica, ha utilizzato anche il suo sito web Dilingernews. Con le sue rivelazioni si è guadagnato anche un’indagine per diffamazione aggravata da parte della procura di Milano mossa da alcuni dei calciatori coinvolti. Tra questi anche l’attaccante della Roma El Shaarawy e il difensore della Lazio di Nicolò Casale.

Gioco sicuro sui siti ADM

Il problema della ludopatia è molto attuale e non è necessariamente legato all’utilizzo dei siti di scommesse illegali. Anche chi gioca sui siti scommesse con licenza, magari approfittando dei migliori bonus benvenuto può finire per avere una modalità di gioco fuori controllo. Ma è anche vero che le piattaforme legali offrono ai propri iscritti diversi strumenti per controllare la propria modalità di gioco. Tra questi vi sono i limiti di ricarica settimanale e mensile, o anche limiti relative alle sessioni di gioco. Inoltre offrono degli ambienti virtuali in cui è promosso il gioco responsabile. Forniscono informazioni utili per gestire le proprie attività ludiche, con test di autovalutazione, indicazioni e contatti utili per chi ravvisi problemi. Le piattaforme top, oltre a offrire i migliori bonus scommesse, hanno anche strumenti per individuare modalità di gioco sospette o degne di attenzione.