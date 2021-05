Scandalo procuratori: tutto quello che sta succedendo tra agenti e calciatori

Un altro scandalo sembra aver colpito il mondo del calcio. Questa vola si parla di procuratori. Ad essere le vittime di questo scandalo ci sono Dejan Kulusevski della Juventus, Gianluca Scamacca del Genoa e Gaetano Castrovilli della Fiorentina. L’Assoagenti scende al fianco dei calciatori.

Non si placano le ingiustizie all’interno del mondo del calcio. Nelle ultime ore sembra esserci stato uno scandalo riguardanti i rapporti tra agenti e calciatori. Proprio in uno dei momenti più difficili per la storia del calcio, per via del Covid, il calcio viene investito da una brutta parentesi. I calciatori, soprattutto, sono quelli che pagano più le conseguenze di questo sistema.

A tale riguardo ci sono tre conoscenze del nostro campionato. Dejan Kulusevski, Gianluca Scamacca e Gaetano Castrovilli sarebbero passati alla World Soccery Agency appartenente all’agente Alessandro Lucci. Quest’ultimo si occupa di giocatori di tutto rispetto tra cui Leonardo Bonucci o Alessandro Florenzi. A destare perplessità, è la modalità con cui i giocatori sono passati in mano all’agenzia.

Scandalo procuratori-giocatori, interviene l’AIACS

Secondo quanto si evince, i giocatori avrebbero ricevuto delle pressioni da parte di alcuni compagni per poter cambiare procura. Si pensa anche che dentro il calderone ci siano finiti anche altri personaggi di fama internazionale. Intanto però l’AIACS (Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società) è intervenuta immediatamente in seguito ad una segnalazione.

Ecco il comunicato emesso:

“L’AIACS – Assoagenti, facendo seguito alle recenti notizie su presunti comportamenti assunti da tesserati FIGC ed agenti nell’acquisizione di procure e mandati di rappresentanza, dichiara di aver già ricevuto varie segnalazioni sul tema che sono al vaglio degli organi associativi e, qualora confermati, saranno presentati, con i rituali mezzi alle autorità competenti“.

