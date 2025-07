Scambio Milinkovic-Savic–Ngonge, è fatta: Napoli e Torino ribaltano il mercato con un doppio colpo da 40 milioni!

Milinkovic‑Savić - Stadiosport.it

Milinkovic-Savic al Napoli, Ngonge al Torino: doppio colpo in arrivo. Cifre, dettagli e retroscena della trattativa

Il calciomercato estivo entra nel vivo con un’importante operazione tra Napoli e Torino, ormai alle battute finali. Protagonisti dello scambio sono Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo destinato alla squadra di Antonio Conte, e Cyril Ngonge, esterno offensivo pronto a rinforzare il reparto avanzato dei granata. Un doppio affare che sta per concludersi con cifre e formule ben definite, destinato a incidere sia sul fronte tecnico che su quello strategico delle due squadre.

Milinkovic-Savic al Napoli: affare da 22,5 milioni per il nuovo numero uno di Conte

Dopo settimane di trattative, il Napoli ha trovato l’accordo definitivo con il Torino per assicurarsi Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, classe 1997, sarà acquistato a titolo definitivo per una cifra complessiva di 22,5 milioni di euro. La struttura dell’operazione prevede 21,5 milioni garantiti, più un ulteriore milione destinato a favorire la dilazione dei pagamenti.

Vanja Milinković-Savić è il Panini Player Of The Match di #TorinoLecce! 🧤 pic.twitter.com/VzAyX7MoO3 — Lega Serie A (@SerieA) September 15, 2024

Il profilo di Milinkovic-Savic era già stato indicato da Antonio Conte come obiettivo prioritario sin dal suo arrivo sulla panchina partenopea. Nonostante il rinnovo di contratto di Alex Meret, l’intenzione del club è quella di aggiungere concorrenza di alto livello tra i pali, anche in vista della stagione ricca di impegni tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee.

L’accordo è stato limato nei dettagli nelle ultime ore: il calciatore è atteso a Villa Stuart per le visite mediche e poi raggiungerà la squadra a Dimaro Folgarida per unirsi subito al ritiro.

Ngonge al Torino: prestito con diritto di riscatto, accordo imminente

In parallelo al trasferimento del portiere, si muove anche Cyril Ngonge in direzione opposta. Il belga è pronto a lasciare il Napoli per vestire la maglia del Torino, in un’operazione separata ma contestuale. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto, con un incasso iniziale di 1,5 milioni di euro da parte del Napoli, e un riscatto fissato intorno ai 16-18 milioni, in base alle variabili che saranno definite nel contratto.

Ngonge, reduce da una stagione altalenante in maglia azzurra, cerca spazio e continuità sotto la guida di Marco Baroni, tecnico che lo ha già apprezzato durante l’esperienza a Verona.

Fumata bianca attesa tra il 23 e il 24 luglio: doppia ufficialità imminente

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la conclusione ufficiale delle trattative è attesa tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Il Napoli vuole chiudere il prima possibile per mettere Milinkovic-Savic a disposizione di Conte già nel ritiro estivo, mentre il Torino si prepara ad accogliere Ngonge per completare il reparto offensivo.

L’operazione rappresenta un doppio colpo strategico per entrambe le società: il Napoli inserisce un portiere internazionale nel proprio organico, mentre il Torino aggiunge fantasia e profondità in avanti, con una formula che consente di valutare l’investimento nel corso della stagione.

Napoli al lavoro anche su Ndoye e Miretti

Parallelamente alla trattativa con il Torino, il ds Giovanni Manna è impegnato su altri fronti. In particolare, proseguono i contatti con il Bologna per Dan Ndoye, con un’offerta che è salita a 35 milioni di euro totali (includendo anche Zanoli), ma i felsinei restano fermi su una richiesta superiore ai 45 milioni. Sullo sfondo c’è anche l’interesse del Nottingham Forest per l’esterno svizzero.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Napoli ha già l’intesa con Fabio Miretti, ma resta da definire l’accordo con la Juventus. Il giovane bianconero è considerato un elemento chiave per il futuro del progetto Conte, in un centrocampo che cerca energia e qualità.

Fantacalcio: cosa cambia con l’arrivo di Milinkovic-Savic

Dal punto di vista fantacalcistico, l’arrivo di Milinkovic-Savic apre nuovi scenari per il ruolo del portiere titolare a Napoli. Meret non parte più come intoccabile, e la competizione tra i pali sarà serrata. In ottica asta, il consiglio è di prendere entrambi i portieri, per garantirsi copertura completa e attendere l’evoluzione delle gerarchie nel corso delle prime giornate.

Conclusioni

Il Napoli si avvicina a completare una delle sue operazioni più importanti di questo mercato estivo, assicurandosi un nuovo leader tra i pali e aprendo la strada a nuove soluzioni tattiche. Il Torino, dal canto suo, si rinforza con un giocatore dalle caratteristiche offensive ben precise. Una doppia operazione che riflette l’ambizione di entrambe le squadre in vista della stagione 2025-2026.