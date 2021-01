Calciomercato: possibile scambio Dzeko-Bernardeschi tra Juventus e Roma

Scambio Dzeko Bernardeschi. Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione niente male. Si sarebbe fatta avanti l’ipotesi di uno scambio tra Juventus e Roma riguardanti Edin Dzeko e Federico Bernardeschi. Il bosniaco sembra aver rotto definitivamente col tecnico Paulo Fonseca e comincia già a guardarsi intorno. Bernardeschi, invece, potrebbe partire per scelte puramente tattiche.

La vittoria della Roma contro lo Spezia ha fatto sicuramente riprendere un ambiente che era sull’orlo della crisi. I giocatori hanno riacquistato fiducia e anche Paulo Fonseca sembra aver riottenuto quelle sicurezze che credeva aver perso. Ma la parentesi non sembra essere chiusa definitivamente. Eppure, c’è ancora del malcontento. Ad averlo, infatti, è Edin Dzeko.

L’ex Manchester City non sembra aver digerito il diverbio avuto con il tecnico. Dopo sei anni di Roma, Dzeko potrebbe anche dire addio alla capitale e finire in un’altra squadra. Le pretendenti per lui non mancano di certo, l’Inter è sempre stata forte su di lui, ma nelle ultime ore è avanzata una nuova ipotesi. Dzeko potrebbe finire in uno scambio con Federico Bernardeschi della Juventus.

Scambio Dzeko Bernardeschi, la Juve non sembra convinta

I rumors arrivano da Roma. Entrambi i giocatori non sembrano insostituibili per i propri allenatori. Dzeko ormai ha 34 anni ma è un attaccante che può dare ancora molto. Il suo stipendio è leggermente alto dato che guadagna circa 7 milioni di euro. L’arrivo di Stephan El Shaarawy potrebbe davvero far partire il giocatore. Ma da Torino arriva un no secco per quanto riguarda questo fatidico scambio.

Bernardeschi non ha di certo brillato nel match contro il Bologna ma la Juventus non vuole venderlo. Ha ancora 27 anni e prende un ingaggio inferiore a Dzeko che si aggira attorno ai 4 milioni. Per adesso la Juventus non ne vuole sentire parlare di anche perché un giocatore come l’ex Fiorentina potrebbe fare sempre comodo.

Lo scambio sembra più una voce di corridoio che una realtà e sembra davvero complesso da concretizzare. Difficilmente a gennaio potrebbero partire due giocatori così importanti, soprattutto nell’ultima settimana della sessione di calciomercato.

