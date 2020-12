Calciomercato Milan: trattativa per Scamacca col Sassuolo, Musacchio verso il Genoa

Scamacca Milan. I rossoneri sono interessati a Gianluca Scamacca, giocatore del Genoa in prestito dal Sassuolo. Proprio il Grifone sarebbe sulle tracce del difensore centrale Mateo Musacchio. L’argentino potrebbe abbandonare il club rossonero, visto che è separato in casa e ai margini del progetto, e starebbe già cercando una sistemazione in Italia o all’estero.

Si avvicina gli impegni importanti anche per il Milan. Un calendario molto pieno e complesso per i rossoneri che, oltre alla sfida di oggi col Sassuolo, hanno partite molto complicate. La data principale è quella del 6 gennaio visto che a San Siro, il Diavolo ospiterà la Juventus durante l’Epifania. L’attenzione, però, è rivolta anche al calciomercato invernale che inizierà due giorni prima.

L’idea è sempre quella di trovare un degno sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese starà fuori ancora per un po’ ma il Milan ha bisogno urgentemente di un attaccante. Nella sfida contro i neroverdi, il Milan non avrà a disposizione neanche Ante Rebic ed è forte emergenza in attacco. Tanti sono i nomi fatti, tra questi anche quello di Graziano Pellè e Leonardo Pavoletti, che piacciono al club di Milanello. A questi , però, se ne aggiunge anche un altro.

Scamacca Milan : l’attaccante nel mirino del club

L’ultimo nome in casa Milan sarebbe quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa in prestito dal Sassuolo. Il giocatore rossoblù sta facendo bene con la maglia del Grifone. In nove presenze ha totalizzato già due reti e si è dimostrato fondamentale per la squadra di Rolando Maran. Il Milan avrebbe individuato il suo profilo come l’ideale per il gioco di Stefano Pioli.

Il Milan non ha le certezze che vuole nel reparto offensivo. Ante Rebic, ma anche Rafael Leao, non garantiscono la continuità e i gol che il club rossonero chiede. Il croato è ancora a secco di reti mentre il brasiliano due in otto presenze.

Scamacca potrebbe essere l’uomo giusto ma difficilmente abbandonerà il club ligure già a gennaio. Il giocatore romano sta trovando la giusta continuità e il Genoa non vorrebbe privarsene subito visto che, in classifica, non naviga in acque tranquille.

Le altre alternative sono quelle di Arek Milik del Napoli o anche M’Bala Nzola dello Spezia che sta facendo molto bene, risultando uno dei migliori giocatori del club. Ci sarebbero anche due nomi come Olivier Giroud e Mario Mandzukic ma, oltre l’età, hanno degli ingaggi troppo alti per il club rossonero.

Musacchio : spunta il Genoa

Milan e Genoa si scambiano l’interesse per i propri giocatori. Il Genoa, infatti, segue un giocatore rossonero: Mateo Musacchio. Il difensore argentino ha fatto intendere di volere più spazio negli undici del proprio tecnico. Infatti, nella stagione attuale non ha giocato neanche una partita finendo sempre più fuori dal progetto rossonero.

Il giocatore ha rotto definitivamente con il club quando ,contro il Torino, rifiutò di entrare al posto dell’infortunato Kjaer. Insomma i rapporti tra giocatori e club non sono per nulla idilliaci. Per questo motivo che Musacchio starebbe chiedendo il trasferimento e il club del Vecchio Balordo è una delle papabili destinazioni.

