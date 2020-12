Calciomercato Milan: idee Pelle e Pavoletti

Pavoletti Pellè Milan. La lunga assenza di Zlatan Ibrahimovic costringe il Milan a cercare un nuovo attaccante. La ricerca si fa sempre più intensa visto che mancano poche settimane all’inizio del calciomercato invernale. Nel mirino sono finiti Leonardo Pavoletti, attuale calciatore del Cagliari ma anche Graziano Pellè, ex giocatore della Nazionale italiana che ora gioca in Cina.

Trovare un vice di Zlatan Ibrahimovic non è una cosa per nulla semplice. Lo svedese sembrava sulla via del recupero ma ecco che riappare ancora un fastidio muscolare che fa tremare il Milan. Una noia al polpaccio costringe l’ex Barcellona a non poter scendere in campo.

Al giocatore verranno fatti anche altri esami nei prossimi giorni ma questo costringerà il Milan a fare a meno di lui nelle prossime partite. Ci sono diversi sfide importanti come quella contro il Sassuolo e la Lazio ma il suo rientro è previsto per dopo l’Epifania. Infatti Zlatan , molto probabilmente, salterà anche il big match del 6 gennaio contro la Juventus.

Il club di Milanello perde un uomo molto importante come il centravanti di Malmö che dava sempre intensità alla squadra oltre che a segnare. Paolo Maldini e Fredric Massara corrono ai ripari: è necessario trovare un attaccante che possa rimpiazzare Ibrahimovic fino al suo ritorno.

Pavoletti Pellè Milan , tante idee in attacco

Due nomi sembrano aver preso il sopravvento nella dirigenza rossonera. Uno è una vecchia conoscenza del campionato di Serie A: Graziano Pellè. L’ex Parma è conteso da diverse squadre tra queste anche i rivali dell’Inter. Pellè ora veste la maglia dello Shandong Luneng dove ha firmato un contratto faraonico di 15 milioni di euro a stagione.

Quest’anno, però, la Federcalcio cinese ha deciso di tagliere tutti gli stipendi spropositati ponendo come tetto ingaggio un massimo di 1,5 milione a stagione. Il giocatore, per questo e altri motivi, potrebbe ritornare volentieri in patria. Pellè è in Cina da quattro anni e potrebbe diventare importante in un campionato come quello italiano che l’ha visto crescere prima dell’esperienza in Olanda.

Anche i bookmaers danno per favorito il ritorno dell’ex Feyenoord in Italia. Il giocatore è sospeso nel derby tra le due milanesi ma i nerazzurri sembrerebbero essere leggermente in vantaggio. La pista Pellè non è da sottovalutare e il Milan potrebbe pensarci sul serio.

L’altro nome è quello di Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari. Dopo il grande exploit con la maglia del Genoa, ha deluso le aspettative con il Napoli. In azzurro ha giocato solo 6 partite con nessuna rete all’attivo venendo poi mandato a Cagliari nel 2017. Con la maglia degli isolani, quest’anno, ha totalizzato un solo gol in 10 partite.

Il giocatore, però, è stato per lungo tempo lontano dal campo a causa di un grave infortunio. Solo il 1 agosto 2020, proprio nell’ultima gara del campionato scorso contro i rossoneri, il giocatore è tornato in campo.

Pavoletti deve ritrovare la sua continuità per poter tornare al meglio della condizione. Il Milan ,però, potrebbe puntare all’attaccante toscano solo nel caso in cui il club rossoblù lo lasci partire già da gennaio.

