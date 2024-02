Sassuolo, scelto il nuovo tecnico: sarà Davide Ballardini

Il Sassuolo ha deciso, Davide Ballardini sarà il nuovo tecnico neroverde, l’allenatore ex Cremonese preferito a Gattuso e Grosso.

Dopo l’esonero di Dionisi comunicato qualche giorno fa il Sassuolo era ancora alla ricerca di un nuovo tecnico al quale affidare la panchina per questo finale di stagione dove urge un cambio di rotta se si vuole evitare l’incubo retrocessione. In questi giorni di valutazione da parte del club la panchina era stata affidata all’allenatore della primavera Bigica, il quale ha esordito in Serie A con la bruttissima debacle casalinga per 1-6 per mano del Napoli.

A distanza di poche ore dall’ennesima sconfitta incassata in campionato è arrivato il tanto atteso cambio di rotta sulla panchina neroverde, con il club che ha annunciato Davide Balladini come nuovo allenatore. A quest’ultimo, dunque, il compito molto arduo di dover tirare il club dalla tragica situazione di classifica, la quale vede il Sassuolo attualmente fermo al 18°a pari merito con Cagliari e Verona con 20 punti totalizzati il 26 gare.

Il tecnico originario di Ravenna è stato reputato la scelta più idonea dai vertici dirigenziali del Sassuolo per cercare di raddrizzare una stagione del tutto disastrosa da parte dei neroverdi fin qui e alla fine è riuscito a scalzare la concorrenza di Fabio Grosso e Gennaro Gattuso, anche loro sondati per un eventuale incarico.