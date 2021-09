Sassuolo-Salernitana dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 26-9-2021

Dove vedere Sassuolo-Salernitana, 6° Giornata di Serie A, Domenica 26 Settembre 2021 alle 15:00. Il match del Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La domenica calcistica della sesta giornata offre al campionato italiano una sfida del tutto inedita per la massima serie italiana.

Il Sassuolo di Dionisi sta offrendo prestazioni altalenanti che viaggiano dalla grande esaltazione di un gioco molto simile a quello di De Zerbi, come visto nel confronto contro la Roma, a gare opache dove è evidente il ritardo di condizione dei giocatori neroverdi, come con il Torino.

La risalita potrebbe partire dai piedi, oltre che di Domenico Berardi, di Hamad Traorè che, seppur giovanissimo, rende lampante ed evidente il suo talento, specie dal punto di vista tecnico.

La Salernitana, come prevedibile, sta faticando non poco nel cercare di ottenere i primi punti in campionato e tutto sembra dover passare dalla condizione di Frank Ribery che dovrà essere leader spirituale ed emotivo della squadra.

Nota positiva delle ultime uscite è stato Cedric Gondo, ex prodotto del vivaio della Fiorentina che dopo un lungo pellegrinaggio ha trovato la sua dimensione alla Salernitana già nello scorso campionato.

Domenica, alle ore 15, ci sarà il calcio d’inizio di una partita che già vuole dire tanto per l’economia della stagione di entrambe.

Come vedere Sassuolo-Salernitana in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Sassuolo-Salernitana

: Sassuolo-Salernitana Data : Domenica 26 Settembre 2021

: Domenica 26 Settembre 2021 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e la Salernitana di Fabrizio Castori , il 26 settembre 2021, alle ore 15:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Sassuolo Salernitana in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Sassuolo-Salernitana, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Sassuolo-Salernitana

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Salernitana in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Sassuolo-Salernitana

I neroverdi di Dionisi affronteranno la gara casalinga attuando qualche cambiamento rispetto alle precedenti uscite. Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos completeranno la batteria di difesa con Scamacca unica punta preferita a Raspadori.

In mezzo al campo, invece, turno di riposo per Boga, con Traorè titolare insieme a Berardi e Djuricic con Frattesi e Maxime Lopez più arretrati.

La Salernitana di Castori si appoggerà nuovamente al talento e le capacità di Frank Ribery che dovrebbe giocare dietro le due punte Simy e Cedric Gondo.

Vid Belec giocherà tra i pali, mentre la difesa a 3 sarà composta da Strandberg, Gyomber e Gagliolo.

Kechrida e Luca Ranieri agiranno sulle fasce, mentre a centrocampo giocheranno Mamdou Coulibaly e Lassana Coulibaly.

Probabili Formazioni di Sassuolo-Salernitana

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Traore; Scamacca

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Gondo, Simy

Precedenti e statistiche di Sassuolo-Salernitana

Primo incontro in Serie A tra queste due squadre.

La Salernitana è ancora a caccia del primo punto in questa stagione, nel 1998 il primo punto arrivò alla quarta giornata (1-1 con l’Empoli) e la prima vittoria alla settima (1-0 contro la Lazio)

