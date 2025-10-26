Sassuolo – Roma Live Diretta Streaming e TV Serie A 8° Giornata

Dove vedere Sassuolo – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 8° Giornata Serie A, Domenica 26 Ottobre ore 15:00.

Dopo una settimana da incubo segnata da due sconfitte consecutive contro Inter in Campionato e Plzen in Europa League la Roma di Gianpiero Gasperini è chiamata a una pronta reazione in Serie A.

Oggi i giallorossi faranno visita al Sassuolo con un solo obiettivo: conquistare la quarta vittoria esterna consecutiva in campionato.

La squadra di Gasperini, reduce da due stop casalinghi in Europa League e da un pesante ko interno in campionato contro l’Inter, vuole rialzare la testa e ritrovare fiducia lontano dall’Olimpico.

Di fronte ci sarà però un Sassuolo in crescita, che dopo un avvio complicato sta riuscendo a raccogliere punti preziosi e a migliorare il proprio rendimento contro avversarie di alto livello. Il Sassuolo è al 12° posto con 10 punti frutto di 3 vittorie e 1 pareggio.

La Roma con una vittoria potrebbe riagganciare il Napoli al primo posto a quota 18 punti dopo i passi falsi di Milan e Inter.

Formazioni Ufficiali di Sassuolo – Roma:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas; El Aynaoui, Bailey; Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Ferguson, Soulé, Hermoso, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy

Dove vedere Sassuolo – Roma in Diretta TV e streaming:

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Sassuolo – Roma di Domenica 26 Ottobre ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Sassuolo – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Sassuolo:

Il Sassuolo si presenta alla sfida contro la Roma con un bilancio storico tutt’altro che favorevole: in 22 confronti di Serie A, i neroverdi hanno vinto soltanto due volte, pur essendo spesso capaci di mettere in difficoltà formazioni del calibro di Milan, Inter e Juventus.

La squadra di Fabio Grosso, però, arriva all’appuntamento in un buon momento di forma. Con 7 punti raccolti nelle ultime tre giornate, il Sassuolo ha scalato la classifica fino alla parte alta della graduatoria, mostrando una solidità difensiva ritrovata. Il recente 0-0 sul campo del Lecce ha infatti sancito il secondo clean sheet consecutivo, e i neroverdi non subiscono gol in campionato da settembre, segnale di un equilibrio tattico che sta dando i suoi frutti.

Dopo aver dominato la Serie B nella scorsa stagione, il Sassuolo ha saputo calarsi con sorprendente maturità nella massima serie, merito anche della guida di Grosso, capace di valorizzare una rosa competitiva e ben strutturata.

Qualche problema fisico ha rallentato Domenico Berardi, ma il talento neroverde resta un punto di riferimento imprescindibile per il gioco offensivo. Al suo fianco, Armand Laurienté e Andrea Pinamonti stanno attraversando un buon momento, entrambi andati a segno nelle ultime settimane. Contro la difesa meno battuta della Serie A, il tridente emiliano sarà chiamato a un’altra prova di maturità, cercando di scardinare un reparto arretrato che, finora, ha concesso pochissimo.

Come arriva la Roma:

Dopo la clamorosa sconfitta con il Lille alla seconda giornata di Europa League – segnata da tre rigori consecutivi falliti – la Roma è incappata in un nuovo passo falso europeo giovedì scorso contro il Viktoria Plzen. All’Olimpico, i giallorossi hanno subito due gol in rapida successione nel primo tempo e sono riusciti a reagire solo con un rigore trasformato da Paulo Dybala, chiudendo con un deludente 2-1 che ha fatto infuriare Gian Piero Gasperini, durissimo nelle dichiarazioni post-partita nei confronti dei suoi attaccanti.

Il ko europeo è arrivato dopo un’altra battuta d’arresto in campionato, contro l’Inter, dove la Roma è caduta in casa per 1-0, scivolando così al quarto posto in classifica. Il problema principale resta la scarsa incisività offensiva, che sta complicando la corsa a un piazzamento nella parte alta del gruppo di Europa League.

Eppure, nonostante le difficoltà nel finalizzare, la Roma conserva una base solida su cui ripartire. In questa stagione 2025, i giallorossi vantano la miglior difesa della Serie A con quattro clean sheet nelle prime sette gare e appena tre reti subite, nessuna su palla inattiva. Un dato che conferma l’efficacia del lavoro difensivo e la compattezza del gruppo.

A rendere ancora più impressionante il bilancio stagionale c’è il rendimento esterno: nel 2025 nessuna squadra delle top five europee ha conquistato più punti in trasferta della Roma, capace di ottenere 10 vittorie su 13 gare lontano dall’Olimpico.

Anche la tradizione sorride ai capitolini: in 11 precedenti di Serie A giocati a Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Roma ha vinto oltre la metà delle sfide, rimanendo a secco solo in una. Tuttavia, le statistiche serviranno a poco se i giallorossi non riusciranno a invertire la rotta e a evitare una terza sconfitta consecutiva nella delicata sfida di domenica pomeriggio.

Pronostico Sassuolo-Roma: 1-1

Le premesse lasciano pensare a una sfida equilibrata e tatticamente chiusa, con entrambe le squadre reduci da settimane in cui hanno concesso pochissimo agli avversari.

La Roma, nonostante un rendimento esterno eccezionale in Serie A, sembra aver perso brillantezza e fiducia negli ultimi metri, faticando a concretizzare la mole di gioco creata.

Il Sassuolo, invece, vive un momento di solidità e convinzione, e davanti al proprio pubblico ha tutte le carte in regola per trovare almeno una rete.

Per questo motivo, il pareggio per 1-1 appare l’esito più probabile, in una gara dove le difese potrebbero prevalere sugli attacchi.

